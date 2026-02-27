Telugu

పాత చీరను ఇలా కొత్త డిజైనర్ డ్రెస్‌గా మార్చేయండి

పైతానీ చీరతో బ్లేజర్ కో-ఆర్డ్ సెట్

పాత పైతానీ చీరకు మోడరన్, ట్రెండీ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఇలా కో ఆర్డ్ సెట్ కుట్టించుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు శ్రద్ధా కపూర్ డ్రెస్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందవచ్చు.

Image credits: shraddhakapoor Instagram
చీరతో స్కర్ట్-టాప్

చీరను ఇలా స్కర్ట్, టాప్ స్టైల్‌లో కూడా కుట్టించుకోవచ్చు. లెహంగా చోళీ తరహాలో కూడా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: niharikashettyy Instagram
స్టైలిష్ గౌన్

ఈషా అంబానీ స్టైల్‌లో మీరు కూడా చీరను ఇలా గౌన్‌లా కుట్టించుకోవచ్చు. ఇలాంటి డిజైన్లు మీకు ఇంటర్నెట్‌లో చాలా దొరుకుతాయి.

Image credits: wishnwed Instagram
చున్రీ ప్రింట్ చీరతో ఘేర్‌దార్ సూట్

చున్రీ ప్రింట్ చీరను కొంతకాలం వాడిన తర్వాత, మీరు దానితో ఇలాంటి ఘేర్‌దార్ (అంబ్రెల్లా కట్) సూట్ కుట్టించుకోవచ్చు. 

Image credits: zeelclothing Instagram
పటోలా చీరతో గౌన్ స్టైల్ సూట్

పటోలా చీరతో మీరు ఇలాంటి గౌన్ స్టైల్ సూట్ తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇది లాంగ్ గౌన్ ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది గ్రాండ్‌గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: abhicollections1 Instagram

