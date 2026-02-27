పాత పైతానీ చీరకు మోడరన్, ట్రెండీ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఇలా కో ఆర్డ్ సెట్ కుట్టించుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు శ్రద్ధా కపూర్ డ్రెస్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందవచ్చు.
చీరను ఇలా స్కర్ట్, టాప్ స్టైల్లో కూడా కుట్టించుకోవచ్చు. లెహంగా చోళీ తరహాలో కూడా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.
ఈషా అంబానీ స్టైల్లో మీరు కూడా చీరను ఇలా గౌన్లా కుట్టించుకోవచ్చు. ఇలాంటి డిజైన్లు మీకు ఇంటర్నెట్లో చాలా దొరుకుతాయి.
చున్రీ ప్రింట్ చీరను కొంతకాలం వాడిన తర్వాత, మీరు దానితో ఇలాంటి ఘేర్దార్ (అంబ్రెల్లా కట్) సూట్ కుట్టించుకోవచ్చు.
పటోలా చీరతో మీరు ఇలాంటి గౌన్ స్టైల్ సూట్ తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇది లాంగ్ గౌన్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది గ్రాండ్గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
