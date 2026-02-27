Telugu

అదిరిపోయే స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు

వి-నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్

వేసవిలో స్టైల్‌గా, సౌకర్యంగా ఉండేందుకు ఈ స్లీవ్‌కట్ బ్లౌజ్‌లను చూడండి. ఇవి రూ.500 లోపే దొరుకుతాయి. అందంగా ఉంటాయి.

ప్రింటెడ్ స్లీవ్‌కట్ బ్లౌజ్

ఈ ప్రింటెడ్ స్లీవ్‌కట్ బ్లౌజ్ మ్యాచింగ్ లేదా కాంట్రాస్ట్ చీరతో జత చేయవచ్చు. ఇవి ఎలిట్ క్లాస్, రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. 

కీ హోల్ కాటన్ బ్లౌజ్

ప్యూర్ కాటన్ కీ-హోల్ బ్లౌజ్‌ డిజైన్ ఇది. దీని అంచులకు పైపింగ్, స్ట్రిప్ ఉన్నాయి. టైలర్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్‌ను రూ.500 లోపు సులభంగా కుట్టేస్తారు.

స్క్వేర్ కట్ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్

ఎరుపు తెలుపు ప్రింటెడ్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై ఈ స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ చాలా సోబర్‌గా ఉంది. దీనికి స్క్వేర్ కట్ నెక్‌లైన్ ఇచ్చారు. శాటిన్, కాటన్ లేదా జార్జెట్ చీరతో అందంగా ఉంటుంది.

ప్యాడెడ్ బ్లౌజ్ డిజైన్

కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్‌కు సిల్క్ టచ్ జోడిస్తూ రూపొందించిన ఈ ప్యాడెడ్ బ్లౌజ్‌ను  పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు వేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చాలా యూనిక్, మోడ్రన్‌గా ఉంటుంది.

బోట్ నెక్ బ్లౌజ్

స్టైల్, హుందాతనం విషయానికి వస్తే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్‌ను మించింది లేదు. ఇది ఛాతీ భాగాన్ని కవర్ చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

ఇక్కత్ ప్రింట్ కాటన్ బ్లౌజ్

భుజాలు, నెక్‌లైన్‌ను హైలైట్ చేస్తూ, ఈ ఇక్కత్ ప్రింట్ కాటన్ బ్లౌజ్ మోడ్రన్, ఫ్యూజన్ వైబ్ ఇస్తుంది. దీన్ని ప్లెయిన్ శాటిన్ లేదా షిఫాన్ చీరతో ధరిస్తే గ్లామరస్ గా ఉంటారు.

