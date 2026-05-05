చీరతో పాటు పొట్టను పూర్తిగా కవర్ చేసే బ్లౌజ్ వేసుకోవాలనుకుంటే జాకెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ను ఎంచుకోండి. చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు.
పెప్లమ్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. బోట్ నెక్లైన్ బ్లౌజ్కు మీరు హాఫ్ లేదా ఫుల్ స్లీవ్స్ కూడా పెట్టించుకోవచ్చు.
మీరు ఏ చీరపైన అయినా క్రాప్ టాప్ ధరిస్తే, అది పొట్ట భాగానికి ఫుల్ కవరేజ్ ఇవ్వడమే కాకుండా, మీకు మోడ్రన్ లుక్ కూడా ఇస్తుంది.
ట్యూనిక్ స్టైల్ బ్లౌజ్లు కుర్తీలా పొడవుగా ఉంటాయి. వేసవిలో మీరు రెండు, మూడు రకాల కాటన్ ట్యూనిక్ బ్లౌజ్లను కుట్టించుకోవచ్చు. వీటిని జీన్స్తో కూడా వేసుకోవచ్చు.
లాంగ్ లైన్లో స్ట్రైప్స్ డిజైన్ ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ డీప్ వి-నెక్ తో వస్తుంది. ప్రిన్సెస్ కట్ బ్లౌజ్లు మీ ఫిగర్ను మరింత అందంగా చూపిస్తాయి.
స్లీవ్ లెస్ కాటన్ బ్లవుజులు ఎంతో హూందాగా ఉంటాయి. వీటిని వేడుకలకు కూడా వేసుకోవచ్చు.
