స్టైలిష్ డిజైన్ లో కాసుల నెక్లెస్.. చూస్తే వావ్ అంటారు

life May 05 2026
Author: Kavitha G Image Credits:gemini ai
కాసుల నెక్లెస్, హారం

కాసుల నెక్లెస్, హారం మీకు రాయల్ లుక్‌ ఇస్తుంది. పూజలు, పెళ్లిళ్లు వంటి వాటికి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.  

Image credits: pinterest
జుంకా స్టైల్ కాసుల నెక్లెస్

మధ్యలో హెవీ జుంకాతో ఉన్న ఈ కాసుల నెక్లెస్ మెడకు రెట్టింపు అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
మల్టీలేయర్ కాసుల నెక్లెస్

చైన్ డిజైన్ మల్టీలేయర్ కాసుల నెక్లెస్‌ హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి నెక్లెస్‌తో పాటు కాసుల స్టడ్స్ పెట్టుకుంటే మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
పింక్ ముత్యాల నెక్లెస్

పింక్ ముత్యాల నెక్లెస్‌లో కాసుల డిజైన్ చాలా హుందాగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి నెక్లెస్‌ను పింక్ లేదా రెడ్ కలర్ చీరతో జత చేస్తే చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
డబుల్ లేయర్ కాసుల నెక్లెస్

డబుల్ లేయర్ కాసుల నెక్లెస్ మెడకు అందాన్ని ఇస్తుంది. చిన్న ముక్కుపుడక, హెవీ జుంకాలతో అచ్చం పెళ్లికూతురిలా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
స్టోన్ డిజైన్ కాసుల నెక్లెస్

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి స్టోన్ డిజైన్ కాసుల నెక్లెస్‌ మంచి ఎంపిక. స్టోన్ చాంద్ బాలీలతో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.   

Image credits: pinterest

