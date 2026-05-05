లెహంగా లేదా గ్రీన్ కలర్ శారీ మీదకు ఈ నెట్ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ బ్లౌజ్పై గ్రీన్ ప్యాచ్, థ్రెడ్ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
తెల్ల ముత్యాలతో చేసిన ఇలాంటి హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ ఉంటే, ఇక నెక్లెస్ అవసరమేముంది? 2-3 వేల రూపాయల్లో ఇలాంటి బ్లౌజ్లు తీసుకోవచ్చు.
క్రాస్ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. బ్లాక్ బ్లౌజ్పై గోల్డెన్ జరీ, థ్రెడ్ వర్క్ అదిరిపోయింది.
ఈ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్లో బీడ్స్, స్టోన్స్, కుందన్తో అద్భుతమైన వర్క్ చేశారు. నైట్ పార్టీలలో జీన్స్తో, పెళ్లిళ్లలో లెహంగాతో దీన్ని స్టైల్ చేయవచ్చు.
ఈ బ్లౌజ్ నెక్ లైన్పై కీ-హోల్ డిజైన్ ఇచ్చారు. మెడ దగ్గర కూడా పెర్ల్ వర్క్ ఉంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్ సన్నగా ఉండే అమ్మాయిలకు భలే నప్పుతుంది.
సమ్మర్ కి ఇలాంటి కాటన్ హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ లు మంచి ఎంపిక. సింపుల్ శారీస్ తో సూపర్ లుక్ ఇస్తాయి.
