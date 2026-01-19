మోడరన్ పచ్చి పూసలతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ రెండు ఒకేరకమైన పెండెంట్లతో తయారు చేశారు. ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ సింపుల్గా, హుందాగా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
వాటీ మంగళసూత్రం డిజైన్ను బంగారు, పచ్చి పూసలతో అల్లారు. ఈ స్టాండర్డ్ డిజైన్ ఆఫీస్, డైలీ వేర్కు రెండింటికీ బాగుంటుంది.
మహారాష్ట్ర స్టైల్లో ఉండే ఈ మంగళసూత్రాన్ని సన్నని పచ్చి పూసలు, బంగారు పెండెంట్తో తయారు చేశారు. దీని డిజైన్ చూడటానికి చాలా సంప్రదాయంగా కనిపిస్తుంది.
పచ్చి పూసలతో అలంకరించిన అస్సామీ మంగళసూత్రం డిజైన్ చాలా ట్రెడిషనల్గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. సంప్రదాయ డిజైన్ల నగలు, మంగళసూత్రాలు ఇష్టపడేవారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.
ఉత్తర భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో పెళ్లయిన మహిళలు ఇప్పటికీ డోలకీ మంగళసూత్రం ధరిస్తారు. నల్ల పూసలకు బదులుగా ఇలాంటి ట్రెండీ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
డైలీవేర్ లేదా ఆఫీస్ వేర్ కోసం మంచి మంగళసూత్రం కావాలంటే, ఈ పచ్చి పూసల డిజైన్ బెస్ట్. కటోరి మంగళసూత్రం తక్కువ ధరలో ఎక్కువ స్టైల్ను ఇస్తుంది.
నేపాలీ సంస్కృతిలో పెళ్లి తర్వాత మహిళలు ఇలాంటి తిలహరిని ధరిస్తారు. ఈ తిలహరి మంగళసూత్రం పెళ్లయిన మహిళకు ఒక గుర్తు.
ఫ్లవర్, లీఫ్ పెండెంట్తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ మోడరన్గా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ డైలీవేర్ నుంచి పార్టీ ఫంక్షన్ల వరకు అన్నింటికీ బాగుంటుంది.
