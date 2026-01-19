Telugu

నల్లపూసల కన్నా ఆకుపచ్చ పూసల హారం ట్రై చేయండి

మోడరన్ పచ్చి పూసల మంగళసూత్రం

మోడరన్ పచ్చి పూసలతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ రెండు ఒకేరకమైన పెండెంట్లతో తయారు చేశారు. ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ సింపుల్‌గా, హుందాగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: jadibeauty.in
మంగళసూత్రం

వాటీ మంగళసూత్రం డిజైన్‌ను బంగారు, పచ్చి పూసలతో అల్లారు. ఈ స్టాండర్డ్ డిజైన్ ఆఫీస్, డైలీ వేర్‌కు రెండింటికీ బాగుంటుంది.

Image credits: swarnapayel
మహారాష్ట్ర మంగళసూత్రం

మహారాష్ట్ర స్టైల్‌లో ఉండే ఈ మంగళసూత్రాన్ని సన్నని పచ్చి పూసలు, బంగారు పెండెంట్‌తో తయారు చేశారు. దీని డిజైన్ చూడటానికి చాలా సంప్రదాయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: tatacliq
అస్సామీ మంగళసూత్రం డిజైన్

పచ్చి పూసలతో అలంకరించిన అస్సామీ మంగళసూత్రం డిజైన్ చాలా ట్రెడిషనల్‌గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. సంప్రదాయ డిజైన్ల నగలు, మంగళసూత్రాలు ఇష్టపడేవారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.

Image credits: bggold
డోలకీ మంగళసూత్రం డిజైన్

ఉత్తర భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో పెళ్లయిన మహిళలు ఇప్పటికీ డోలకీ మంగళసూత్రం ధరిస్తారు. నల్ల పూసలకు బదులుగా ఇలాంటి ట్రెండీ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: etsystatic
కటోరి మంగళసూత్రం

డైలీవేర్ లేదా ఆఫీస్ వేర్ కోసం మంచి మంగళసూత్రం కావాలంటే, ఈ పచ్చి పూసల డిజైన్ బెస్ట్. కటోరి మంగళసూత్రం తక్కువ ధరలో ఎక్కువ స్టైల్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: India Mart
తిలహరి నేపాలీ మంగళసూత్రం

నేపాలీ సంస్కృతిలో పెళ్లి తర్వాత మహిళలు ఇలాంటి తిలహరిని ధరిస్తారు. ఈ తిలహరి మంగళసూత్రం పెళ్లయిన మహిళకు ఒక గుర్తు.

Image credits: pinterest.com
ఫ్లవర్ అండ్ లీఫ్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

ఫ్లవర్, లీఫ్ పెండెంట్‌తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ మోడరన్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ డైలీవేర్ నుంచి పార్టీ ఫంక్షన్ల వరకు అన్నింటికీ బాగుంటుంది. 

Image credits: rukminim2.flixcart.com/

