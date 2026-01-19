డబుల్ ఝుంకాలతో ఉండే ఈ కాశ్మీరీ చెవిపోగుల ప్యాటర్న్ చాలా స్టైలిష్, ట్రెండీగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ చెవులకు హెవీ, నిండుదనం ఇస్తుంది.
బర్డ్ టాప్స్తో ఉన్న ఈ కాశ్మీరీ ఝుంకాల డిజైన్లో గజ్జెలు, ఝుంకాల పని తక్కువగా ఉంది. ఇది సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీకు హెవీ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు వద్దు అనుకుంటే, ఇలాంటి పొడవైన, తక్కువ బరువున్న కాశ్మీరీ ఝుంకాలు తీసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా సింపుల్, సోబర్, అద్భుతంగా ఉంటాయి.
ఇయర్చెయిన్ ప్యాటర్న్లోని ఈ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. పెళ్లి ఫంక్షన్లలో, ముఖ్యంగా పసుపు వేడుకకు పూల చెవిపోగులకు బదులుగా ఇలాంటి ఝుంకాలు ఎంచుకోవచ్చు.
లాంగ్ డాంగ్లర్ స్టైల్ కాశ్మీరీ ఝుంకాల ఈ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్, క్లాసీగా ఉంటుంది. పసుపు ఫంక్షన్కు ఇంతకంటే మంచి డిజైన్ మరొకటి ఉండదు.
