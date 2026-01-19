Telugu

ముఖానికి నిండైన కాశ్మీరి జుంకాలు

life Jan 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:weddingbazaarfashion Instagram
Telugu

డబుల్ ఝుంకా స్టైల్ కాశ్మీరీ ఇయర్ రింగ్స్

డబుల్ ఝుంకాలతో ఉండే ఈ కాశ్మీరీ చెవిపోగుల ప్యాటర్న్ చాలా స్టైలిష్, ట్రెండీగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ చెవులకు హెవీ, నిండుదనం ఇస్తుంది.

Image credits: phuljhadi Instagram
Telugu

బర్డ్ టాప్స్ కాశ్మీరీ ఇయర్ రింగ్స్

బర్డ్ టాప్స్‌తో ఉన్న ఈ కాశ్మీరీ ఝుంకాల డిజైన్‌లో గజ్జెలు, ఝుంకాల పని తక్కువగా ఉంది. ఇది సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: glamup_fashion01 Instagram
Telugu

సింపుల్ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు

మీకు హెవీ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు వద్దు అనుకుంటే, ఇలాంటి పొడవైన, తక్కువ బరువున్న కాశ్మీరీ ఝుంకాలు తీసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా సింపుల్, సోబర్, అద్భుతంగా ఉంటాయి.

Image credits: gehani.heena Instagram
Telugu

ఇయర్‌చెయిన్ ప్యాటర్న్ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు

ఇయర్‌చెయిన్ ప్యాటర్న్‌లోని ఈ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. పెళ్లి ఫంక్షన్లలో, ముఖ్యంగా పసుపు వేడుకకు పూల చెవిపోగులకు బదులుగా ఇలాంటి ఝుంకాలు ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: ehsaasjewellery Instagram
Telugu

లాంగ్ డాంగ్లర్ స్టైల్ కాశ్మీరీ ఝుంకాలు

లాంగ్ డాంగ్లర్ స్టైల్ కాశ్మీరీ ఝుంకాల ఈ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్, క్లాసీగా ఉంటుంది. పసుపు ఫంక్షన్‌కు ఇంతకంటే మంచి డిజైన్ మరొకటి ఉండదు.

Image credits: amamajewels Instagram

ట్రెండీ డిజైన్ వెండి కమ్మలు.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మంచి ఎంపిక

లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

బడ్జెట్ ధరలో వెండి చైన్స్.. అద్భుతమైన డిజైన్లు ఇవిగో

రెండు గ్రాముల్లో బంగారు చెవిపోగులు