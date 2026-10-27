సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారు ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ ను ఎంచుకోవచ్చు. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
తక్కువ ధరలో అందమైన వెండి బ్రేస్లెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ బాగుంటుంది. చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
వైట్ స్టోన్స్, బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
ముత్యాలు, పూసలతో డిజైన్ చేసిన ఈ హార్ట్ షేప్ బ్రేస్లెట్ చేతికి పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది.
ఓపెన్ హార్ట్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ వెండి బ్రేస్లెట్ తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది. రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతుంది.
సన్నటి చైన్, ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఈ బ్రేస్లెట్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.
కొత్త డిజైన్స్ ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి పువ్వులు, ఆకులు, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ మంచి ఎంపిక. ఇది చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
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