Telugu

చీరల మీదకు సెట్ అయ్యే గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్ డిజైన్లు

life Oct 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
Telugu

స్టోన్ వర్క్ గాజులు

సాధారణ గాజులపై రాళ్లు, ముత్యాలు పొదిగిన అద్భుతమైన డిజైన్ ఇది. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సమయంలో అనార్కలీ, షరారా లాంటి హెవీ డ్రెస్సులపైకి ఇవి వేసుకుంటే మీరు చాలా స్పెషల్‌గా కనిపిస్తారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

రేష్మీ గాజులు

పండుగలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లలో మహిళలు ఎక్కువగా ఈ రేష్మీ గాజులనే ఇష్టపడతారు. మంచి షైనింగ్‌తో ఉండే ఈ గాజులు పట్టుచీరలకు భలే సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

కట్‌వర్క్ డిజైన్ గాజులు

ఒకప్పుడు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో మాత్రమే దొరికే ఈ కట్‌వర్క్ గాజులు.. ఇప్పుడు ఎన్నో మోడ్రన్ కలర్స్‌లో వస్తున్నాయి. మీ లేటెస్ట్ డిజైనర్ చీరలకు ఇవి అద్భుతంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

వెల్వెట్ గాజులు

చూసేవారిని ఇట్టే ఆకట్టుకునే సాఫ్ట్ వెల్వెట్ గాజులు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. కాటన్ చీరలు, చుడీదార్లపైకి ఇవి వేసుకుంటే మీ చేతులకు ఎంతో రిచ్ అండ్ రాయల్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

మల్టీకలర్ కట్‌వర్క్ గాజులు

సాధారణ సింగిల్ కలర్ గాజుల్లా కాకుండా.. ఇవి కడా బ్యాంగిల్స్ కంటే కాస్త సన్నగా, మందంగా ఉంటాయి. ఇందులో చాలా రంగులు కలిసి ఉండటం వల్ల ఏ డ్రెస్‌కైనా ఇవి ఈజీగా సెట్ అయిపోతాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

గోల్డెన్ స్టోన్ గాజులు

గోల్డెన్ బార్డర్, రాళ్లు పొదిగిన ఈ గాజుల డిజైన్ చాలా ఫేమస్. రాజస్థానీ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇచ్చే ఈ గాజులను.. సెట్ మధ్యలో లేదా చివర్లలో కడా బ్యాంగిల్స్‌లా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

సింగిల్ కలర్ సెట్

ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ఎప్పటికీ ట్రెండింగ్‌లో ఉండే సింగిల్ కలర్ ప్లెయిన్ గాజులు రోజువారీ, ఆఫీస్ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, మెరూన్ సెట్లు మీకు అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest

Bracelet Designs: చేతులకు మెరుపునిచ్చే వెండి బ్రేస్లెట్స్.. ఇవిగో!

Jhumka With Chain: చీరలు, లెహంగాల మీదకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే జుంకా చైన్స్

Gold Mangalsutra: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మంగళసూత్రాలు.. ఓ లుక్కేయండి!

Pulao: పులావ్ ముద్దగా కాకుండా, పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేస్తే చాలు