సాధారణ గాజులపై రాళ్లు, ముత్యాలు పొదిగిన అద్భుతమైన డిజైన్ ఇది. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సమయంలో అనార్కలీ, షరారా లాంటి హెవీ డ్రెస్సులపైకి ఇవి వేసుకుంటే మీరు చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తారు.
పండుగలు, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లలో మహిళలు ఎక్కువగా ఈ రేష్మీ గాజులనే ఇష్టపడతారు. మంచి షైనింగ్తో ఉండే ఈ గాజులు పట్టుచీరలకు భలే సెట్ అవుతాయి.
ఒకప్పుడు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో మాత్రమే దొరికే ఈ కట్వర్క్ గాజులు.. ఇప్పుడు ఎన్నో మోడ్రన్ కలర్స్లో వస్తున్నాయి. మీ లేటెస్ట్ డిజైనర్ చీరలకు ఇవి అద్భుతంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.
చూసేవారిని ఇట్టే ఆకట్టుకునే సాఫ్ట్ వెల్వెట్ గాజులు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. కాటన్ చీరలు, చుడీదార్లపైకి ఇవి వేసుకుంటే మీ చేతులకు ఎంతో రిచ్ అండ్ రాయల్ లుక్ వస్తుంది.
సాధారణ సింగిల్ కలర్ గాజుల్లా కాకుండా.. ఇవి కడా బ్యాంగిల్స్ కంటే కాస్త సన్నగా, మందంగా ఉంటాయి. ఇందులో చాలా రంగులు కలిసి ఉండటం వల్ల ఏ డ్రెస్కైనా ఇవి ఈజీగా సెట్ అయిపోతాయి.
గోల్డెన్ బార్డర్, రాళ్లు పొదిగిన ఈ గాజుల డిజైన్ చాలా ఫేమస్. రాజస్థానీ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇచ్చే ఈ గాజులను.. సెట్ మధ్యలో లేదా చివర్లలో కడా బ్యాంగిల్స్లా కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ఎప్పటికీ ట్రెండింగ్లో ఉండే సింగిల్ కలర్ ప్లెయిన్ గాజులు రోజువారీ, ఆఫీస్ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, మెరూన్ సెట్లు మీకు అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.
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