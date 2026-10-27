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Blouse Back Designs:చీరలో మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే బ్లౌజు డిజైన్లు

life Oct 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:blouse Book
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మోడ్రన్ బ్లౌజ్ డిజైన్..

రాయల్ బ్లూ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ , బౌ నాట్  డిజైన్‌తో ఉన్న మోడర్న్ బ్లౌజ్ డిజైన్. తెల్లటి చీరపైకి ఈ డిజైన్ ఎంతో గ్రాండ్ , ట్రెండీ లుక్‌ని ఇస్తుంది.

Image credits: blouse Book
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ట్రెండీ డిజైన్..

పీకాక్ బ్లూ సలీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌కి వెనుకవైపు ఒకేవైపు కర్వ్డ్ లైన్స్ , గోల్డ్ బీడ్స్ వర్క్ ఉన్న ఆకర్షణీయమైన డిజైన్. మోడర్న్ పార్టీ వేర్ సారీస్‌కి ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్.

Image credits: blouse Book
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బ్యాక్ కట్ అవుట్ డిజైన్..

 సింపుల్ ఓవల్ షేప్ బ్యాక్ కట్‌అవుట్, పై భాగంలో , కింద బటన్స్ వర్క్‌తో ఉన్న ఎలిగంట్ డిజైన్. ప్లెయిన్ లేదా కాటన్ సారీస్‌కి ఇది క్లాసీ లుక్‌ని అందిస్తుంది.

Image credits: blouse Book
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క్రియేటివ్ డిజైన్..

బాటిల్ గ్రీన్ బ్లౌజ్‌కి వెనుక ఆర్చ్ షేప్‌లో డబుల్ సైడ్ లూప్స్ & పూసల వర్క్‌తో ఉన్న క్రియేటివ్ డిజైన్. సాంప్రదాయక డ్రెస్సింగ్‌కి మోడర్న్ టచ్ ఇవ్వడానికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: blouse Book
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స్టైలిష్ బ్లౌజు..

లేత గులాబీ  రంగులో యు-షేప్  డీప్ నెక్, పఫ్ హ్యాండ్స్  స్టైలిష్ లట్కన్ తాడుతో ఉన్న డిజైనర్ బ్లౌజ్. లంగా ఓణీలు , ఫ్యాన్సీ చీరలకు ఇది చాలా క్యూట్ అండ్ ఎలిగంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: blouse Book
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క్రాస్ డోరీ బ్లౌజు

పర్పుల్ కలర్ బ్లౌజ్‌కి వెనుక భాగంలో క్రిస్ క్రాస్ బోరీ డిజైన్. సింపుల్ , క్లాస్ లుక్ ఇష్టపడేవారికి ఇది చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: blouse Book

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