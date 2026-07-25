పెళ్లైన మహిళల కోసం ఇది ఒక అద్భుతమైన, అందమైన డిజైన్. దీని ద్వారా వారు బ్రేస్లెట్, వాచ్, నల్లపూసల చైన్.. మూడింటినీ ఒకేసారి చాలా స్టైల్గా ధరించవచ్చు.
హార్ట్ షేప్లో ఉన్న డయల్, మినిమల్ లోటస్ ఫ్లవర్ డిజైన్తో ఈ వాచ్ ఎంతో ఎలిగెంట్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి వాచ్లు సింపుల్గా, అద్భుతంగా ఉంటాయి.
ముత్యాలు, కుందన్, పోల్కీ వర్క్తో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ బ్రేస్లెట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిలో డయల్ చుట్టూ పోల్కీ రాళ్లు, పట్టీ మొత్తం ముత్యాల పూసలతో తయారు చేశారు.
ఈ బ్రైడల్ వాచ్ బ్రేస్లెట్ డిజైన్ చాలా అందంగా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇందులో గజ్జెలు, కుందన్, రాళ్ల అద్భుతమైన వర్క్తో పాటు ఒక చైన్ కూడా ఉంది.
కుందన్, ముత్యాలతో పాటు గజ్జెల వర్క్తో ఉన్న ఈ అందమైన బ్రేస్లెట్ చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ అవుట్ఫిట్కు మ్యాచ్ అయ్యేలా దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
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