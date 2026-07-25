పూల డిజైన్తో ఉన్న ఈ హెయిర్ చైన్ సెట్.. చీరలు, ఫ్లోరల్ ప్రింట్ లెహంగాలపైకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి మ్యాచింగ్ జుంకాలు మీ ఎత్నిక్ లుక్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి.
కాసుల డిజైన్ లో ఉన్న ఇలాంటి ఆక్సీడైజ్డ్ సెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులు, కాటన్ చీరలు లేదా ప్లెయిన్ కుర్తాలతో ఈ డిజైన్ యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఆక్సీడైజ్డ్ హెయిర్ చైన్ పట్టు చీరలు, బెనారసీ చీరలు, హెవీ లెహంగాలపైకి అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇది మీ ట్రెడిషనల్ లుక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుంది.
ఆక్సీడైజ్డ్ ఫినిషింగ్తో కుందన్ రాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, రిసెప్షన్లు లేదా పండగల సమయంలో దీన్ని ధరిస్తే, మీరు అందరికంటే ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
జుంకీ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్తో వచ్చే ఈ హెయిర్ చైన్ సెట్ అన్ని వయసుల మహిళలకు బాగా నప్పుతుంది. దీన్ని అనార్కలీ సూట్స్, షరారా, ప్లెయిన్ చీరలతో స్టైల్ చేయవచ్చు.
మీకు ఎలిగెంట్ జ్యువెలరీ ఇష్టమైతే, మినిమల్ ఆక్సీడైజ్డ్ హెయిర్ చైన్ సెట్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఆఫీస్ ఫంక్షన్లు, పూజలు, ఫ్యామిలీ గెట్-టుగెదర్లు, చిన్న చిన్న వేడుకలకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
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