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Gold Bracelet :డైలీవేర్, ఆఫీస్ కి పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే బ్రేస్లేట్స్

life Sep 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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మినిమల్ హార్ట్ డిజైన్...

అమ్మాయిలకు ఎక్కువగా హార్ట్ షేప్  బ్రేస్లేట్స్ ఎక్కువగా నచ్చుతాయి. చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
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అడ్జస్టబుల్ చైన్ గోల్డ్ బ్రాస్‌లెట్

మీరు అడ్జస్టబుల్ చైన్ గోల్డ్ బ్రాస్‌లెట్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. సింపుల్ బీడ్స్, చైన్ వర్క్‌తో ఈ డెలికేట్ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
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బ్లాక్ బీడ్స్ వర్క్ డెలికేట్ బ్రాస్‌లెట్

మీరు బ్లాక్ బీడ్స్ వర్క్ డెలికేట్ బ్రాస్‌లెట్ చేయించుకోవచ్చు. ఇవి చేతులకే అందాన్ని తెస్తాయి.

Image credits: pinterest
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కడా డిజైన్..

ఇది చూడటానికి గాజు డిజైన్ లోనే ఉంటుంది. కానీ, డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే బ్రేస్లేట్ డిజైన్ ఇది.

Image credits: pinterest
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ఓపెన్ బ్రేస్లేట్..

ఇలాంటి ఓపెన్ బ్రేస్లేట్ చేతులకు వేసుకోవడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది.  డైలీవేర్ వేసుకున్నా కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest

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