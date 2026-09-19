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Jeera Water: నెల రోజులు జీలకర్ర నీరు తాగితే.. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

life Sep 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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ఆరోగ్యానికి జీలకర్ర..

వంటలో రుచిని పెంచడానికి మాత్రమే కాదు, జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల… అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. 

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జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

జీలకర్రలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. ఇవి మన శరీరంలో జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి..చాలా రకాల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

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వేగంగా బరువు తగ్గుతారు

రోజూ జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీరు చాలా వేగంగా బరువు తగ్గుతారు.

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తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుంది

రాత్రి పడుకునే ముందు జీలకర్ర నీళ్లు తాగితే జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా మారుతుంది. దీనివల్ల మీరు తిన్న ఆహారం చాలా సులభంగా జీర్ణమవుతుంది.

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నిద్రలేమి సమస్యలు దూరం

జీలకర్రలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మానసిక ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.

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జీలకర్ర నీళ్లు ఇలా తయారు చేసుకోండి

ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు నీళ్లు తీసుకోండి. అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. ఆ తర్వాత వడకట్టి తాగండి.

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గమనిక

ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏసియానెట్ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

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