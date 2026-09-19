Jeera Water: నెల రోజులు జీలకర్ర నీరు తాగితే.. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

వంటలో రుచిని పెంచడానికి మాత్రమే కాదు, జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల… అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.
జీలకర్రలో ఎన్నో రకాల పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. ఇవి మన శరీరంలో జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి..చాలా రకాల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
రోజూ జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం రేటు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీరు చాలా వేగంగా బరువు తగ్గుతారు.
రాత్రి పడుకునే ముందు జీలకర్ర నీళ్లు తాగితే జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా మారుతుంది. దీనివల్ల మీరు తిన్న ఆహారం చాలా సులభంగా జీర్ణమవుతుంది.
జీలకర్రలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మానసిక ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.
ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు నీళ్లు తీసుకోండి. అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. ఆ తర్వాత వడకట్టి తాగండి.
ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏసియానెట్ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.
Gold Bracelet :డైలీవేర్, ఆఫీస్ కి పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే బ్రేస్లేట్స్
Sesame Seeds: నువ్వులను రోజూ తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Earrings: జస్ట్ 1 గ్రాములో అదిరిపోయే డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్
Dark Circles: రోజూ ఇదొక్కటి రాసినా కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం