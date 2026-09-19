సాధారణ ఫ్రిజ్తో పోలిస్తే డీప్ ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. డీప్ ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రతను సాధారణంగా -18 డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే తక్కువగా సెట్ చేస్తారు.
ఇంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండటం వల్ల ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్, మోల్డ్ లాంటివి పెరగవు. దీనివల్ల ఆహార పదార్థాలు చాలా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
మాంసం, చేపలు, ఫ్రోజెన్ కూరగాయలు, ఐస్క్రీమ్ లాంటి వాటిని నెలల తరబడి నిల్వ చేయడానికి డీప్ ఫ్రిజ్ను ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తారు.
డీప్ ఫ్రిజర్ సమర్థంగా పనిచేయాలంటే నిరంతరం విద్యుత్ సరఫరా ఉండాలి. అలాగే గాలి బాగా ఆడేందుకు ఫ్రిజ్ లోపల కొంచెం ఖాళీ స్థలం వదలడం చాలా ముఖ్యం.
సాధారణ ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత రాత్రి పూట 4 డిగ్రీల సెల్సియస్ చుట్టుపక్కల ఉంటుంది. ఇది రోజువారీ ఆహారాన్ని తాజాగా ఉంచడానికి మాత్రమే సహాయపడుతుంది.
ఆహారాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయడానికి డీప్ ఫ్రిజ్ ఎప్పుడూ బెస్ట్ ఆప్షన్. అయితే డీప్ ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడూ సరైన స్థాయిలో ఉండేలా మనం జాగ్రత్త పడాలి.
Gold Earrings: డైలీవేర్ కోసం లైట్ వెయిట్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా!
Jeera Water: నెల రోజులు జీలకర్ర నీరు తాగితే.. ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Gold Bracelet :డైలీవేర్, ఆఫీస్ కి పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే బ్రేస్లేట్స్
Sesame Seeds: నువ్వులను రోజూ తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?