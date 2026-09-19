చైన్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ ఇయరింగ్స్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి మంచి ఎంపిక. అన్ని వయసులవారు ట్రై చేయవచ్చు.
గోల్డ్, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎక్కువ హంగులు లేకుండా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తాయి. మీ రోజువారీ లుక్ను మరింత అందంగా మారుస్తాయి.
సంప్రదాయ డిజైన్లను ఇష్టపడేవారికి చిన్న సైజులో ఉన్న ఈ అందమైన గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి మినిమల్, ట్రెండీ డిజైన్లు ఆఫీస్, కాలేజ్ లేదా క్యాజువల్ అవుట్ఫిట్లతో చక్కగా మ్యాచ్ అవుతాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.
చీర, కుర్తీ, వెస్ట్రన్ వేర్.. ఇలా ఏ అవుట్ఫిట్కి అయినా ఇలాంటి సింపుల్, స్టైలిష్ గోల్డ్ ఇయరింగ్స్ చక్కగా సెట్ అవుతాయి. అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.
సింపుల్గా, క్లాసీగా కనిపించాలి అనుకునేవారి ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు.
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