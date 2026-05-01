Telugu

ట్రెండీ డిజైన్ లో సిల్వర్ లాకెట్లు.. ఎంత బాగున్నాయో!

life May 01 2026
Author: Kavitha G Image Credits:facebook
హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ లాకెట్

జిర్కాన్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ హార్ట్ షేప్ లాకెట్‌ ఏ చైన్ కి అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది. క్లాసీ లుక్‌ ఇస్తుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: facebook
ఇన్ఫినిటీ హార్ట్ షేప్ లాకెట్

సాఫ్ట్, స్లీక్ స్టైల్ కోసం ఇన్ఫినిటీ డిజైన్‌తో ఉన్న హార్ట్ షేప్ లాకెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీన్ని చైన్‌తో పాటు మంగళసూత్రానికి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 

Image credits: facebook
లీఫ్ ప్యాటర్న్ మోడ్రన్ లాకెట్

ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే వారికి ఈ లీఫ్ ప్యాటర్న్ లాకెట్‌ మంచి ఎంపిక. ఇది వెండి చైన్‌తో పాటు నల్లపూసల మంగళసూత్రంతో కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: facebook
రౌండ్ షేప్ సిల్వర్ లాకెట్

సాంప్రదాయ డిజైన్లను ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ సిల్వర్ లాకెట్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: facebook
ఫ్లోరల్ సాలిటైర్ స్టోన్ లాకెట్

రాళ్లు పొదిగిన ఈ ఫ్లోరల్ సిల్వర్ లాకెట్ రోజూ వేసుకునే చైన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. షార్ట్ నల్లపూసల చైన్ తో ఫెమినైన్ లుక్‌ ఇస్తుంది. 

Image credits: facebook
ఈవిల్ ఐ సిల్వర్ లాకెట్

ఈవిల్ ఐ సిల్వర్ లాకెట్ మిమ్మల్ని దిష్టి నుంచి కాపాడటమే కాకుండా, మోడ్రన్ లుక్‌ ఇస్తుంది. ఇలాంటి లాకెట్లు చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. 

Image credits: facebook

