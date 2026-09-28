సాధారణ బ్లౌజుల కంటే ఇలాంటి ప్రిన్సెస్ కట్ డిజైన్లే అమ్మాయిలకు నచ్చుతాయి. అలాంటి బెస్ట్ డిజైన్లపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.
బ్రొకేడ్ ఫ్యాబ్రిక్తో డిజైన్ చేసిన ఈ పఫ్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ ఎవరికైనా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది చీరలకే కాదు, లాంగ్ స్కర్ట్స్పైకి కూడా అదిరిపోతుంది.
ప్లెయిన్ చీరలపై ఇలాంటి బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. ఇది మీకు పర్ఫెక్ట్ డిజైనర్ వేర్ లుక్ ఇస్తుంది.
కార్సెట్ మోడల్ బ్లౌజులు ఇప్పుడు మంచి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. లెహంగాలు, ప్లీటెడ్ స్కర్ట్స్పైకి ఇవి స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.
ప్రిన్సెస్ కట్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకునేటప్పుడు ఈ క్రిస్ క్రాస్ మోడల్ ట్రై చేయండి. ఇది చీరలు, లెహంగాలపైకి బాగా నప్పుతుంది.
డీప్ నెక్ ఉన్న నెట్టెడ్ క్లాత్ కవర్ చేయడం ఈ ఇల్యూజన్ స్టైల్ స్పెషాలిటీ. ఇది మీకు స్టైలిష్ లుక్తో పాటు కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
ఈ బ్లౌజ్కి బెల్ స్లీవ్స్ మరింత అందాన్ని తెస్తాయి. చీర సింపుల్గా ఉన్నా, ఈ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే మీ లుక్ మొత్తం మారిపోతుంది. లెహంగాలపైకి కూడా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
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