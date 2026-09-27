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కేవలం 2 గ్రాముల బంగారంతో షార్ట్ నల్లపూసల చైన్

life Sep 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Social media
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నల్లపూసల దండ

సన్నటి చైన్ కు మధ్యలో చిన్న నల్లపూసలు వచ్చాయి. చివరన హెవీ పెండెంట్ తో ఈ షార్ట్ చైన్ వస్తుంది. ఇది ఎంతో కళగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
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బంగారు డిజైన్ చైన్

గోల్డ్ బీడ్స్, బ్లాక్ బీడ్స్ తో వచ్చే ఈ సింపుల్ చైన్ డిజైన్ ఎవరికైనా నచ్చుతుంది. చాలా తక్కువ బరువులో ఈ మోడల్ మీకు దొరుకుతుంది.

Image credits: Giriraj Jewellers
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2 గ్రాముల్లో కొత్త డిజైన్

చిన్న నల్లపూసలు, సన్నటి చైన్ తో ఈ స్టైలిష్ డిజైన్ వస్తుంది. హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి కేవలం 2 గ్రాముల్లో వచ్చే ఈ చైన్ మంచి ఎంపిక.

Image credits: Rubans
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హెవీ పెండెంట్ తో బ్లాక్ బీడ్స్

ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చే హెడీ పెండెంట్  ఇది. ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్ అన్ని రకాల డ్రెస్సుల మీదకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: instagram
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డైలీవేర్ నల్లపూసల దండ

నల్లపూసలతో వచ్చే ఈ చైన్ డైలీవేర్ కు చాలా బాగుంటుంది. ఇది మీకు క్లాసీ లుక్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

Image credits: BlueStone
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వైట్ స్టోన్ పెండెంట్

వైట్ స్టోన్ పెండెంట్ తో వచ్చే నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో ఈ సింపుల్ డిజైన్ వస్తుంది.

Image credits: Social media
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చక్కటి పెండెంట్ తో

చక్కటి పెండెంట్ తో వచ్చే రెండు గ్రాముల బరువున్న నల్లపూసల దండ ఇది.

Image credits: Zeraki Jewels

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