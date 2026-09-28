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5 గ్రాముల్లోనే అదిరిపోయే గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్లు

life Sep 28 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Asianet News
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తక్కువ బరువులో గోల్డ్ బ్రేస్లెట్

తక్కువ బరువులోనే వచ్చే గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ ఇది.  డైలీవేర్ కు ఇది చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Asianet News
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3 గ్రాముల్లోనే బ్రేస్లెట్

సన్నని చైన్ తో వచ్చే బ్రాస్ లెట్ ఇది.  వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కు ఇది బాగా నప్పుతుంది. 

Image credits: Asianet News
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ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్ లెట్

సన్నని చైన్, దానికి చిన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ తో వచ్చే బ్రేస్ లెట్ ఇది.  కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే ఇది దొరుకుతుంది.

Image credits: pinterest
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పూసల బ్రేస్లెట్

చిన్న, పెద్ద పూసలు కలిపి ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ తయారుచేశారు. ఇది కేవలం 5 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.

Image credits: Pinterest
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ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ బ్రేస్ లెట్

సన్నని చైన్ తో పాటు ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ తో ఈ బ్రేస్లెట్ వస్తుంది. కేవలం 3 గ్రాముల్లోనే దీన్ని మీరు చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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తామర పువ్వు డిజైన్ బ్రేస్ లెట్

సన్నని డబుల్ లేయర్ చైన్, తామర పువ్వు లాకెట్ తో వచ్చే ఈ బ్రేస్ లెట్ ఇది. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
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రాయి పొదిగిన బ్రేస్ లెట్

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇలాంటి బ్రేస్ లెట్ అందంగా ఉంటుంది. మధ్యలో మెరిసే స్టోన్ కూడా పెట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

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