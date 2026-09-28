తక్కువ బరువులోనే వచ్చే గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ ఇది. డైలీవేర్ కు ఇది చాలా బాగుంటాయి.
సన్నని చైన్ తో వచ్చే బ్రాస్ లెట్ ఇది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కు ఇది బాగా నప్పుతుంది.
సన్నని చైన్, దానికి చిన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ తో వచ్చే బ్రేస్ లెట్ ఇది. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే ఇది దొరుకుతుంది.
చిన్న, పెద్ద పూసలు కలిపి ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ తయారుచేశారు. ఇది కేవలం 5 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.
సన్నని చైన్ తో పాటు ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ తో ఈ బ్రేస్లెట్ వస్తుంది. కేవలం 3 గ్రాముల్లోనే దీన్ని మీరు చేయించుకోవచ్చు.
సన్నని డబుల్ లేయర్ చైన్, తామర పువ్వు లాకెట్ తో వచ్చే ఈ బ్రేస్ లెట్ ఇది. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇలాంటి బ్రేస్ లెట్ అందంగా ఉంటుంది. మధ్యలో మెరిసే స్టోన్ కూడా పెట్టించుకోవచ్చు.
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