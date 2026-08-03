Mangalsutra Designs:తక్కువ బరువులో ఎక్కువ గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే నల్లపూసలు

ఈ మంగళసూత్రం చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. రెండు వరసల నల్లపూసలకు కింద చిన్న ముత్యం పెండెంట్ గా ఉంటుంది. డైలీవేర్ కి ఇది పర్ఫెక్ట్.
ఇలాంటి మంగళసూత్రం చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. సింగిల్ నల్లపూసలకు చిన్న చిన్న లాకెట్స్ ఉంటాయి. దీనిని డైమండ్ లో కూడా చేయించుకోవచ్చు.
నల్లపూసలు చాలా తక్కువగా ఉండే మంగళసూత్రం కావాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మొత్తం చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు మధ్యలో అదిరిపోయే లాకెట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
బంగారం తక్కువలో నల్లపూసలు కావాలి అంటే ఇది బెస్ట్ డిజైన్. ప్లెయిన్ నల్లపూసల దండకి.. సింపుల్ లాకెట్ జత చేశారు. చీరల మీదకు కూడా బాగుంటుంది.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఇష్టపడుతున్న డిజైన్స్ లో ఇది ఒక్కటి. ఇలాంటి డిజైన్స్ మంచి లగ్జరీ లుక్ ఇస్తాయి.
సింపుల్ చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు గుచ్చినట్లుగా ఉండే ఈ నల్లపూసల డిజైన్ .. రోజువారీకి చాలా బాగుంటుంది.
రెండు లేయర్ బంగారు చైన్ కి.. మధ్యలో నల్లపూసలు గుచ్చి ఉంటాయి. ఇవి కూడా డైలీవేర్ కి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి.
సింపుల్ చైన్ కి.. మధ్యలో డైమండ్ లాకెట్, నల్లపూసలు గుచ్చి ఉంటాయి. ఇది చాలా క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.
చీరల మీదకు కాస్త హెవీ నల్లపూసలు కావాలి అంటే.. ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. రెండు లైన్ల నల్లపూసలకు హెవీ లాకెట్ ఉంటుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
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