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అరతులంలో వచ్చే అందమైన గోల్డ్ జుంకాలు

life Aug 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:itisaaj
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ముచ్చటైన గోల్డ్ జుంకాలు

తక్కువ బరువులో తేలికగా వచ్చే బంగారు జుంకాలు ఇవి. పెట్టుకుంటే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటాయి.

Image credits: Ruwani
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యాంటిక్ జుంకాలు

యాంటిక్ టచ్ తో వచ్చిన గోల్డ్ జుంకాలు ఇవి. ఏ వయసు వారికైనా ఇట్టే నప్పేస్తాయి.

Image credits: Giriraj Jewellers
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డ్రాప్ జుంకాలు

డ్రాప్ ఇయర్రంగ్స్ తరహాలో వచ్చిన జుంకాలు ఇవి. చీరలపై ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: South Temple Jewellery
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వేలాడే బుట్టలు

జుంకాలను పూర్వకాలంలో బుట్టలు అనేవారు. ఇలాంటి బుట్టులు తేలికగా ఉన్నా పిల్లలకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Minar Jewellers
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సింపుల్ డిజైన్

ఇది సింపుల్ డిజైన్ తో వచ్చే జుంకాలు. చూసేందుకు కాదు పెట్టుకున్నా తేలికగా అనిపిస్తాయి.

Image credits: P.C. Chandra Jewellers
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పిరమిడ్ జుంకాలు

డ్రాప్ ఇయర్రింగ్స్ స్టైల్ లో వచ్చిన పిరమిడ్ జుంకాలు ఇవి. వీటి ఆకారంలో పిరమిడ్లలా ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.

Image credits: Senco Gold & Diamonds
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ముత్యాల జుంకాలు

డ్రాప్ చెవిపోగుల్లో ఇవో రకం. ముత్యాల జుంకాలు చూసేందుకు నిండుగా ఉంటాయి.

Image credits: Nicobar

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