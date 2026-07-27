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Dangle Earrings: ఏ డ్రెస్ మీదకైనా ఈ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ లుక్

life Jul 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest and others
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గులాబి రేగులతో ఇయర్ రింగ్స్..

వేలాడే చైన్ ఇయర్ రింగ్స్ కి.. కింద గులాబి రేకులు వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. చాలా ట్రెండీగా కనపడతాయి. వెస్ట్రన్, ట్రెడిషన్ రెండు రకాల దుస్తులకు సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: Stylish Hanging Earrings
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లేయర్ చైన్స్ ఇయర్ రింగ్స్?.

పైన చిన్న దిద్దుకి.. కింద వేలాడే చైన్స్ ఒకే లెంత్ లో లేకుండా.. లేయర్డ్ స్టైల్ లో ఉంటాయి. వీటికి ముత్యాలు అమర్చి కనిపిస్తాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
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లోటస్ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్

తామర పువ్వు స్టైల్‌లో ఉన్న ఈ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ కాశ్మీరీ ఘుంగ్రూ ప్యాటర్న్‌లో ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఘుంగ్రూల ఇయర్ రింగ్స్ ఈ రోజుల్లో బాగా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. 

Image credits: Pinterest
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బర్డ్ స్టైల్ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్

ఎగురుతున్న మూడు పక్షులతో ఉన్న ఈ అందమైన డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ పూర్తిగా వెస్టర్న్ డ్రెస్సుల కోసం డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ మీ పర్సనాలిటీకి ఒక టాప్ నాచ్ లుక్ ఇస్తుంది

Image credits: Pinterest
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ఫ్లోరల్ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్

పూల రేకుల స్టైల్‌లో ఉండే ఈ అందమైన డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్‌ను మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. సింపుల్, సోబర్, డబుల్ లింక్ చైన్ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఏ డ్రెస్ కి అయినా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest

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