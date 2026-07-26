మీరు మార్కెట్లో నల్లగా, మందంగా ఉండే గ్రో బ్యాగ్ కొనుక్కోవచ్చు. లేదా ఇంట్లో మందపాటి ప్లాస్టిక్ బ్యాంగు ఉన్నా వాడుకోవచ్చు. కరివేపాకు మొక్క కోసం 12x12 సైజు ఉన్న బ్యాగ్ను ఎంచుకోండి.
ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో మట్టి, పశువుల ఎరువు, కోకోపీట్ సమానంగా కలిపి వేయండి. దీనికి కొద్దిగా వేపపిండి కలిపితే వేరు కుళ్లిపోవడం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి
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మట్టిలో కరివేపాకు మొక్కను నాటి నీళ్లు చల్లి ప్రతిరోజూ కనీసం 5–6 గంటల పాటు నేరుగా ఎండ తగిలే చూసుకోవాలి.
మట్టి తడిగా ఉండే నీరు అవసరం లేదు. మట్టి పొడిగా ఉండే నీళ్లు వేయాలి. నీరు ఎక్కువగా నిలిచిపోతే వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది
బాగా పులిసిన మజ్జిగలో పది రెట్లు నీళ్లు కలిపి మొక్కపై చల్లుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్క వేగంగా పెరగడమే కాకుండా, ఆకులు పచ్చగా ఉంటాయి.
వేరుశనగ చెక్కను మూడు రజులు నీటిలో నానబెట్టి పులియబెట్టాలి. ఆ తర్వాత, దానికి ఎక్కువ నీటిని కలిపి పల్చగా చేసి రెండు వారాలకు ఒకసారి మొక్కకు పోయాలి.
ఆకులపై తెల్లటి చుక్కలు, పురుగులను నివారించడానికి వెల్లుల్లి-వేప నూనె ఆకులపై చల్లితే మంచిది. ఇలా పాటిస్త కరివేపాకులు బ్యాగులో పచ్చగా ఎదుగుతుంది.
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