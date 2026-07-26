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Mangalsutra Bracelet: నేటి మగువల మనసు దోచే మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్స్

life Jul 26 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
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కుందన్ లోలాకులతో మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్

కుందన్ లోలాకులతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్ నిండుగా ఉంటుంది. ఇలాంటి బ్రేస్‌లెట్లలో సింగిల్ లేయర్‌కు బదులుగా డబుల్ లేయర్ ఉన్నదాన్ని ఎంచుకుంటే బెటర్.

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అమెరికన్ డైమండ్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు అమెరికన్ డైమండ్స్‌తో చేసిన బెస్ట్ బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్లను కూడా కొనవచ్చు. ఇవి పెద్దగా ఖరీదైనవి కావు, పైగా చేతులకు మంచి మెరుపును ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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ఓం డిజైన్ బ్రేస్‌లెట్

మీరు శ్రావణ మాసంలో మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్ కొనాలనుకుంటే, ఓం డిజైన్‌ను ఎంచుకోవడం కూడా మంచి ఆప్షన్. నమ్మండి, ఈ డిజైన్ మీ భార్యకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.

Image credits: pinterest
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ఆల్ఫాబెట్ మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్ డిజైన్

ఆల్ఫాబెట్ మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్‌లో బంగారు పూసలతో పాటు పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది చాలా పర్సనల్ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: Whitehathi
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కడా డిజైన్ మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్

కడా డిజైన్ మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్లు చాలా బలంగా ఉంటాయి. వీటిని చేతికి సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో హార్ట్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది.

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ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ బ్రేస్‌లెట్

నల్ల పూసలతో పాటు ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ ఉన్న మంగళసూత్ర బ్రేస్‌లెట్ ధరించి అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించండి. దీనికి ఈవిల్ ఐ (దిష్టి తగలని గుర్తు) కూడా ఉంటే మరింత అందంగా ఉంటుంది.

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