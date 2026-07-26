కుందన్ లోలాకులతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్ నిండుగా ఉంటుంది. ఇలాంటి బ్రేస్లెట్లలో సింగిల్ లేయర్కు బదులుగా డబుల్ లేయర్ ఉన్నదాన్ని ఎంచుకుంటే బెటర్.
మీరు అమెరికన్ డైమండ్స్తో చేసిన బెస్ట్ బ్రేస్లెట్ డిజైన్లను కూడా కొనవచ్చు. ఇవి పెద్దగా ఖరీదైనవి కావు, పైగా చేతులకు మంచి మెరుపును ఇస్తాయి.
మీరు శ్రావణ మాసంలో మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్ కొనాలనుకుంటే, ఓం డిజైన్ను ఎంచుకోవడం కూడా మంచి ఆప్షన్. నమ్మండి, ఈ డిజైన్ మీ భార్యకు కచ్చితంగా నచ్చుతుంది.
ఆల్ఫాబెట్ మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్లో బంగారు పూసలతో పాటు పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది చాలా పర్సనల్ టచ్ ఇస్తుంది.
కడా డిజైన్ మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్లు చాలా బలంగా ఉంటాయి. వీటిని చేతికి సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో హార్ట్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది.
నల్ల పూసలతో పాటు ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ ఉన్న మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్ ధరించి అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించండి. దీనికి ఈవిల్ ఐ (దిష్టి తగలని గుర్తు) కూడా ఉంటే మరింత అందంగా ఉంటుంది.
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