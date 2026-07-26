Patiala Suit: ఫెస్టివల్ ఫ్యాషన్‍ లో నయా ట్రెండ్.. బెస్ట్ ఎథ్నిక్ లుక్

పండగంటే నిండుగా కనిపించాలి. అలా అని హెవీ డ్రెస్సులు, జ్యూవెలరీనే వేసుకోవక్కర్లేదు. మరీ అంత సింపుల్గా కాకపోయినా ఈ వైట్ పటియాలా సూట్ ఎంచుకోండి. ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వల్ల మెరిసిపోతారు.
బ్లాక్ కలర్ పటియాలా సూట్స్ చూడటానికి చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంటాయి. ఏ రంగు ఎంచుకోవాలో అర్థం కానప్పుడు, ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
కాంట్రాస్ట్ కలర్ పటియాలా సూట్తో పాటు కలీదార్ అనార్కలి ధరించండి. ప్రింటెడ్ పటియాలాతో ప్లెయిన్ అనార్కలి వేసుకోండి.
శ్రావణ మాసంలో పసుపు రంగు పటియాలా సూట్ వేసుకున్నా చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు. ఇలాంటి సూట్కు పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ భలే సెట్ అవుతుంది.
ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భంలో ప్లెయిన్ పింక్ పటియాలా సూట్ ధరించండి. స్లీవ్లెస్ లుక్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలాంటి సూట్తో ఆర్గాన్జా దుపట్టా వేసుకోవచ్చు.
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