మ్యాంగ్ షేప్ పెండెంట్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ కాసుల హారం వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. 15 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ఆకులు, పువ్వుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ హస్లీ నెక్లెస్ మెడకు సరికొత్త అందాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది.
చిన్న చిన్న గోల్డ్ పూసలు, రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన ఈ సర్కిల్ స్టైల్ నెక్లెస్ ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సరిపోతుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి స్నేక్ డిజైన్ నెక్లెస్ మంచి ఎంపిక. మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తుంది. అందంగా కనిపిస్తుంది.
చిన్న లాకెట్, సన్నటి చైన్ తో ఉన్న ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ గోల్డ్ నెక్లెస్ అన్ని వయసులవారికి సెట్ అవుతుంది. 10 గ్రాముల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
హెవీ పెండెంట్ చిన్న చిన్న మువ్వలతో ఉన్న ఈ చైన్ స్టైల్ నెక్లెస్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. అందంగా కనిపిస్తుంది. చీరలు, డ్రెస్సులతో బాగుంటుంది.
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