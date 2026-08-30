Telugu

రూ.1000 లోపు అద్భుత డిజైన్లలో వెండి ఉంగరాలు

life Aug 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
Telugu

సాలిటైర్ స్టోన్ సిల్వర్ రింగ్

ఈ వెండి ఉంగరం మధ్యలో ఉన్న సాలిటైర్ స్టోన్ ఉంది. ఇది  లగ్జరీ, ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తుంది. చూడటానికి చాలా ఖరీదైనదిగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

మెటాలిక్ సిల్వర్ బటర్‌ఫ్లై రింగ్

ఈ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్‌ను ఎంతో ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది. దీని సిల్వర్ డిజైన్, జిర్కోనియా రాళ్లు తక్కువ ధరలోనే డైమండ్ లాంటి మెరుపును అందిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
Telugu

క్రాస్ ఇన్ఫినిటీ సిల్వర్ రింగ్

ఈ ఇన్ఫినిటీ రింగ్ చాలా డీసెంట్, సోబర్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. దీనిపై ఉన్న స్టోన్ వర్క్ ఆఫీస్ వేర్‌కు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

ఓపెన్ స్టైల్ సిల్వర్ రింగ్

అడ్జస్ట్ చేసుకునే వీలున్న ఓపెన్ స్టైల్ రింగ్స్ ఇప్పుడు ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఫ్యాషన్‌ను ఇష్టపడే భార్యకు ఇది బెస్ట్ మోడరన్ గిఫ్ట్.

Image credits: Pinterest
Telugu

క్రౌన్ షేప్ వేవీ రింగ్

కిరీటం ఆకారంలో ఉండే వేవీ రింగ్ ఇది. రోజూ కాకపోయినా, పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పెట్టుకుంటే రాణిలాంటి గంభీరమైన లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

లీఫ్ ప్యాటర్న్ సిల్వర్ రింగ్

 ఆకు ఆకారంలో ఉండే ఉంగరం చేతులకు మోడరన్ లుక్ ఇస్తుంది. అందరికంటే భిన్నంగా, క్యూట్‌గా ఉండే బహుమతి ఇవ్వాలంటే దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

హార్ట్ షేప్ మెటాలిక్ రింగ్

ప్రేమకు చిహ్నమైన హార్ట్ రింగ్ ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్. రోజువారీ వాడకానికి, క్యాజువల్ అవుటింగ్స్‌కు ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest

Curry Leaves: రోజూ ఈ ఒక్క ఆకు తిన్నా చాలు.. ఎన్ని లాభాలో?

Gold Plated Bangles: అచ్చం బంగారంలా మెరిసే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు

Pulao Tips: బిగినర్స్ కోసం.. పలావ్ పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేయండి

Choker Designs: అదిరిపోయే చోకర్ డిజైన్లు.. చూస్తే మనసు పారేసుకుంటారు!