Gold Locket: 2 గ్రాముల్లో చైన్ కి అదిరిపోయే లాకెట్ డిజైన్లు

మీకు అబ్బాయి అయితే కింగ్ లాకెట్, అమ్మాయి అయితే.. క్వీన్ లాకెట్ ని చైన్ కి ఎటాచ్ చేయచ్చు. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే ఈ లాకెట్ మనకు లభిస్తుంది.
మీకు ఎలాంటి డిజైన్ నచ్చకపోతే.. మీ పేరుతో మొదలయ్యే.. లెటర్ తో.. లాకెట్ డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. ఇలాంటివి 1 గ్రాములో కూడా ఈజీగా దొరికేస్తాయి.
ట్రెండీ లాకెట్ కావాలి అంటే… ఇలా ఈవిల్ ఐతో ఉన్న లాకెట్ ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది.
ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే… ఇలా వారికి నచ్చే కార్టూన్ తో లాకెట్ డిజైన్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది.
మీరు అందరి కంటే భిన్నంగా కనిపించాలి అంటే.. ఇలా మూన్, స్టార్ లాకెట్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
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