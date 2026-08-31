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Gold Locket: 2 గ్రాముల్లో చైన్ కి అదిరిపోయే లాకెట్ డిజైన్లు

life Aug 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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కింగ్, క్వీన్ లాకెట్..

మీకు అబ్బాయి అయితే కింగ్ లాకెట్, అమ్మాయి అయితే.. క్వీన్ లాకెట్ ని చైన్ కి ఎటాచ్ చేయచ్చు. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే ఈ లాకెట్ మనకు లభిస్తుంది.

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నేమ్ లాకెట్..

మీకు ఎలాంటి డిజైన్ నచ్చకపోతే.. మీ పేరుతో మొదలయ్యే.. లెటర్ తో.. లాకెట్ డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. ఇలాంటివి 1 గ్రాములో కూడా ఈజీగా దొరికేస్తాయి.

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ఈవిల్ ఐ లాకెట్..

ట్రెండీ లాకెట్ కావాలి అంటే… ఇలా ఈవిల్ ఐతో ఉన్న లాకెట్ ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది.

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పిల్లలు మెచ్చే డిజైన్..

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే… ఇలా వారికి నచ్చే కార్టూన్ తో  లాకెట్ డిజైన్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది.

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స్టార్, మూన్ లాకెట్..

మీరు అందరి కంటే భిన్నంగా కనిపించాలి అంటే.. ఇలా మూన్, స్టార్ లాకెట్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.

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