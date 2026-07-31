బంగారు గాజులమధ్య పొదిగిన ముత్యాలతో ఈ గాజులు చాలా ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తుంది.
అతి చిన్న ముత్యాలతో పాటూ మధ్యలో రూబీలు పొదిగిన గాజులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.
ఈ ముత్యాల గాజులు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. చూసేందుకు చాలా చక్కగా ఉంటాయి.
చేతికి నిండుగా చిన్న ముత్యాలతో నిండుగా వచ్చే గాజులు. వీటిని చీరలపై వేసుకుంటే ఎంతో కొత్తగా కనిపిస్తారు.
బంగారు గాజుపై అతి చిన్న ముత్యాలను అతికించారు. ఇది చేతికి మంచి యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
పెద్ద ముత్యాలు పొదిగిన గాజులు ఇవి. వైట్ డ్రెస్ మీద ఈ గాజులు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.
జిగ్ జాగ్ స్టైల్లో ముత్యాలను అల్లిన బంగారు గాజులు ఇవి.
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