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ముచ్చటైన ముత్యాల గాజులు.. అదిరే డిజైన్లు

life Jul 31 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Smart jewelry
Telugu

ముత్యాల గాజులు

బంగారు గాజులమధ్య పొదిగిన ముత్యాలతో ఈ గాజులు చాలా ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Mirraw
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ముత్యాలు రూబీలు కలిసిన గాజులు

అతి చిన్న ముత్యాలతో పాటూ మధ్యలో రూబీలు పొదిగిన గాజులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: Nykaa
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ట్రెండీ ముత్యాల గాజులు

ఈ ముత్యాల గాజులు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. చూసేందుకు చాలా చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: Cherishbox
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చేతికి నిండుగా ముత్యాల గాజులు

చేతికి నిండుగా చిన్న ముత్యాలతో నిండుగా వచ్చే గాజులు. వీటిని చీరలపై వేసుకుంటే ఎంతో కొత్తగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Mirraw
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బంగారు ముత్యాల గాజులు

బంగారు గాజుపై అతి చిన్న ముత్యాలను అతికించారు. ఇది చేతికి మంచి యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Krishna pearls
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పెద్ద ముత్యాలతో గాజులు

పెద్ద ముత్యాలు పొదిగిన గాజులు ఇవి. వైట్ డ్రెస్ మీద ఈ గాజులు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Jagdamba pearls
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జిగ్ జాగ్ ముత్యాల గాజులు

జిగ్ జాగ్ స్టైల్లో ముత్యాలను అల్లిన బంగారు గాజులు ఇవి.

Image credits: Swaabhi

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