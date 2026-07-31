Green Necklace: మెడకు రాయల్ లుక్ ఇచ్చే పచ్చల హారాలు.. చూసేయండి

పూల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ పచ్చల హారం చాలా అందంగా ఉంటుంది. చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో పార్టీ లుక్ వచ్చేస్తుంది.
బంగారు పూల మధ్యలో… పచ్చల రాళ్లు పొదిగినట్లుగా ఉంది ఈ హారం. ఇదొక్కటి మెడలో ఉంటే రాయల్ లుక్ వస్తుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఈ ఆకుపచ్చ చోకర్ కి కుందన్స్ పొదిగిన హెవీ లాకెట్ జత చేశారు. ఇదొక్కటి మెడలో వేసుకుంటే.. మీ మెడ నిండుగా కనపడుతుంది. రాయల్ లుక్ వస్తుంది.
ఇది సింపుల్ పచ్చల హారం కాదు. కుందన్స్, ముత్యాల కాంబినేషన్ లో డిజైన్ చేశారు. ఇలాంటి నక్లెస్.. ఎలాంటి చీరల మీదకు అయినా సూట్ అవుతుంది. చాలా అందంగా కనపడతారు.
ఈ పచ్చల నక్లెస్ చాలా క్యూట్ అండ్ సింపుల్ లుక్ ఇస్తుంది. దీనిని చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు ఎవరైనా ధరించొచ్చు.
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