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రోజులో గంట చ్యూయింగ్ గమ్ నమిలితే ఎన్ని లాభాలో

life Jul 31 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:freepik
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చూయింగ్ గమ్‌తో లాభాలు

చూయింగ్ గమ్ నమలడం ఎంతో మంచిది. దీని వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. ఇది మిమ్మల్నిఅలెర్ట్ చేస్తుంది.

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ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతుంది

చూయింగ్ గమ్ నమలడం వల్ల శరీరంలోని ఒత్తిడి హార్మోన్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

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దంతాలకు సహజ రక్షణ

చూయింగ్ గమ్ నమిలితే నోటిలో లాలాజలం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది పళ్ల మధ్య ఇరుక్కున్న ఆహార కణాలను శుభ్రం చేస్తుంది.

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ఛాతీలో మంట

భోజనం తర్వాత 20-30 నిమిషాల పాటు షుగర్-ఫ్రీ చ్యూయింగ్ గమ్ నమిలితే ఎంతో మంచిది. ఇది అన్నవాహికలోని యాసిడ్‌ను తగ్గించి ఛాతీలో మంట తగ్గిస్తుంది.

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తాజా శ్వాస కోసం

పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉన్న చూయింగ్ గమ్ నమిలితే ఎంతో మంచిది. ఇది శ్వాసను తాజాగా మారుస్తుంది. నోటి దుర్వాసనను పొగొడుతుంది.

Image credits: సొంతం
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ఇలాంటివి నమలకండి

దంతాల ఆరోగ్యం కోసం చక్కెర లేని చూయింగ్ గమ్ నమలడం మంచిది. 

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