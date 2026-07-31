చూయింగ్ గమ్ నమలడం ఎంతో మంచిది. దీని వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. ఇది మిమ్మల్నిఅలెర్ట్ చేస్తుంది.
చూయింగ్ గమ్ నమలడం వల్ల శరీరంలోని ఒత్తిడి హార్మోన్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
చూయింగ్ గమ్ నమిలితే నోటిలో లాలాజలం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది పళ్ల మధ్య ఇరుక్కున్న ఆహార కణాలను శుభ్రం చేస్తుంది.
భోజనం తర్వాత 20-30 నిమిషాల పాటు షుగర్-ఫ్రీ చ్యూయింగ్ గమ్ నమిలితే ఎంతో మంచిది. ఇది అన్నవాహికలోని యాసిడ్ను తగ్గించి ఛాతీలో మంట తగ్గిస్తుంది.
పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉన్న చూయింగ్ గమ్ నమిలితే ఎంతో మంచిది. ఇది శ్వాసను తాజాగా మారుస్తుంది. నోటి దుర్వాసనను పొగొడుతుంది.
దంతాల ఆరోగ్యం కోసం చక్కెర లేని చూయింగ్ గమ్ నమలడం మంచిది.
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