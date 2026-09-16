స్టైలిష్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇక్కడ హార్ట్ షేప్ లో హాఫ్ పార్ట్ లో స్టోన్ తో ఉన్న ఈ డిజైన్ మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది.
చాలా తక్కువ బరువులో అందమైన గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. స్టోన్, గోల్డ్ పూసల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ రింగ్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉండే డిజైన్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ రింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.
సన్నని బ్యాండ్, సింగిల్ స్టోన్ కలయికతో చాలా నీట్గా కనిపించే ఈ డిజైన్ మీకు మినిమల్ లుక్ ఇస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
స్టోన్ చుట్టూ వచ్చే సర్కిల్ షేప్ ఈ రింగ్కి ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తుంది. లైట్ వెయిట్ లో మంచి డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
ఓపెన్ హార్ట్ లో వైట్ స్టోన్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతుంది.
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