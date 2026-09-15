పూల డిజైన్ టాప్స్ ఇవి. వీటి సైజును బట్టి 1 నుంచి 5 గ్రాముల మధ్య చేయించుకోవచ్చు. అన్ని వయసుల వారికీ చక్కగా నప్పుతుంది.
చెవులు నిండుగా, అందంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి డిజైన్లు నచ్చుతాయి.
రాళ్లు, కుందన్లతో వచ్చే నెమలి డిజైన్ టాప్స్ ఇవి. మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
వేలాడే మువ్వలతో వచ్చే స్క్వేర్ షేప్ టాప్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి చెవులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.
రాళ్లతో మెరిసిపోయే ఈ చిక్ ఫ్లవర్ టాప్స్ ఇది. 5 గ్రాముల లోపే వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ప్లెయిన్ డిజైన్తో ఉండే బాల్ స్టైల్ టాప్స్. వీటిని 2 నుంచి 5 గ్రాముల మధ్య బరువులో చేయించుకోవచ్చు.
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