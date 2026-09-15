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5 గ్రాముల్లోనే వచ్చే చెవికమ్మలు, ఎంతో అందంగా ఉంటాయి

life Sep 15 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
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ఎవర్‍గ్రీన్ ఫ్లోరల్ డిజైన్

పూల డిజైన్ టాప్స్ ఇవి. వీటి సైజును బట్టి 1 నుంచి 5 గ్రాముల మధ్య చేయించుకోవచ్చు. అన్ని వయసుల వారికీ చక్కగా నప్పుతుంది.

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సంప్రదాయబద్ధమైన డిజైన్

చెవులు నిండుగా, అందంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి డిజైన్లు నచ్చుతాయి.

Image credits: Pinterest
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అందమైన నెమలి డిజైన్

రాళ్లు, కుందన్‌లతో వచ్చే నెమలి డిజైన్ టాప్స్ ఇవి.   మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. 

Image credits: Pinterest
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స్టైలిష్ స్క్వేర్ షేప్ టాప్స్

వేలాడే మువ్వలతో వచ్చే స్క్వేర్ షేప్ టాప్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి చెవులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
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చిక్ ఫ్లవర్ టాప్స్

రాళ్లతో మెరిసిపోయే ఈ చిక్ ఫ్లవర్ టాప్స్ ఇది. 5 గ్రాముల లోపే వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. 

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సింపుల్ బాల్ స్టైల్ టాప్స్

ప్లెయిన్ డిజైన్‌తో ఉండే బాల్ స్టైల్ టాప్స్. వీటిని 2 నుంచి 5 గ్రాముల మధ్య బరువులో చేయించుకోవచ్చు.

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