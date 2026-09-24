Halter Neck Blouse:చీరకు ట్రెండీ లుక్ఇచ్చే హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజుడిజైన్లు

సింపుల్ చీర కట్టుకున్నా… పార్టీ వేర్ లుక్ రావాలి అంటే.. ఇలా హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్లు ట్రై చేయాల్సిందే..
ముఖ్యంగా నైట్ పార్టీలకు చీరలో వెళ్లి కూడా హైలెట్ ఇవ్వాలంటే… ఇలాంటి ట్రెండీ చీరలతో పాటు.. ఇలాంటి హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్ కూడా ట్రై చేాయాల్సిందే..
వెల్వెట్ మెటీరియల్ తో.. మీరు హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్ ట్రై చేస్తే.. మీరు చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
ప్లెయిన్ గా, సింపుల్ గా ఉన్న చీరకు.. బీడ్స్ తో ఉన్న బ్లౌజుని అది కూడా ఈ హాల్టర్ నెక్ మోడల్ లో డిజైన్ చేస్తే… సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ గా మీరే నిలుస్తారు.
పార్టీలకు ఎక్కువ మంది బ్లాక్ శారీలు ప్రిఫర్ చేస్తారు. అలాంటి చీరలకు ఇలాంటి హాల్టెడ్ నెక్ బ్లౌజు ప్యాటర్న్ ట్రై చేస్తే… మీరే హైలెట్ అవుతారు.
ఇలాంటి లైట్ గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజు ఈ హాల్టర్ నెక్ మోడల్ లో ఒక్కటి డిజైన్ చేయించుకుంటే.. మీరు చాలా రకాల చీరల మీదకు దీనిని పెయిర్ చేయచ్చు.
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