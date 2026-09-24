ముత్యాలు ఈ లాంగ్ హారానికి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. చీరలు, లెహెంగాలపైకి ఈ హారం బాగుంటుంది.
రెడ్, గ్రీన్ ఎనామిల్ పెయింట్, తెల్ల ముత్యాలు పొదిగిన హారం ఇది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు వెళ్లేటప్పుడు ఈ డిజైన్ వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు.
ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉన్న పెండెంట్ తో ఈ లాంగ్ హారం వస్తుంది. ఇందులోని హెవీ పెండెంట్ మీ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
పింక్ స్టోన్స్, గోల్డ్ బీడ్స్ తో కూడిన లక్ష్మీదేవి హారం ఇది. మెడలో వేసుకుంటే గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
హెవీ పెండెంట్ తో వచ్చే లక్ష్మీదేవి హారం ఇది. మీరు దీన్ని వేసుకుంటే అచ్చం రాణి లుక్ వస్తుంది.
గోల్డ్ మువ్వలు, స్టోన్స్, పూసలు ఈ హారానికి మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి ట్రెండీ డిజైన్స్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
వేలాడుతున్న పచ్చలతో వచ్చిన పెండెంట్ ఇది. ఈ పెండెంట్ హారానికి ఎంతో ప్రత్యేకతను ఇస్తుంది.
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