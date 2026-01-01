Telugu

అమ్మాయిల కోసం ట్రెండీ హెయిర్ స్టైల్స్

Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
పల్చటి జుట్టుకు హెయిర్ స్టైల్స్

మీ జుట్టు పల్చగా ఉంటే, లేయరింగ్ హెయిర్ స్టైల్ ప్రయత్నించండి. లేయర్స్ కట్ చేయడం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Instagram@chun.hair.studio
డోనట్ బన్ ట్రై చేయండి

మీ జుట్టు పల్చగా ఉండి, జడ వేసుకోవాలనుకుంటే, హై పోనీటెయిల్ వేసి మధ్యలో డోనట్ బన్ పెట్టండి. దాని చుట్టూ మీ జుట్టును ఒత్తుగా కనిపించేలా  స్టైలిష్ హెయిర్ బన్ వేసుకోండి.

Image credits: Instagram@365goodhairdays
సాఫ్ట్ కర్ల్స్ చేసుకోండి

కర్ల్స్ చేయడం వల్ల జుట్టు ఉబ్బినట్టుగా, ఒత్తుగా కనిపిస్తుంది. మీ జుట్టుకు ఇలా సాఫ్ట్ కర్ల్స్ చేసి ఓపెన్‌గా వదిలేయండి.

Image credits: Instagram@makemybeauty_salon
పిక్సీ కట్ హెయిర్‌స్టైల్ చేయించుకోండి

మీకు పొడవాటి జుట్టు ఇష్టం లేకపోతే, ఇలా పిక్సీ కట్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఇది జుట్టుకు ఒత్తుదనాన్ని ఇస్తుంది, చాలా మోడ్రన్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram@fashionscook
ఇన్వర్టెడ్ బాబ్ హెయిర్‌స్టైల్

మోడ్రన్, ట్రెండీ లుక్ కోసం పల్చటి జుట్టు ఉన్న అమ్మాయిలు ఇన్వర్టెడ్ బాబ్ హెయిర్‌స్టైల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వెనుక జుట్టుకు స్టెప్స్, ముందు వైపు బ్యాంగ్స్ హెయిర్ స్టైల్ ఉంటుంది.

Image credits: Instagram@fashionscook
హాఫ్ బన్ హెయిర్ స్టైల్

పల్చటి జుట్టును ఒత్తుగా చూపించడానికి మీ జుట్టును రెండు భాగాలుగా విభజించండి. పై భాగంలో చిన్న బన్ వేసి, కింద జుట్టును వదిలేసి సాఫ్ట్ కర్ల్స్ చేసుకోండి. 

Image credits: Instagram@sara.deangelis.makeup

