Telugu

రోజూ బంగాళదుంపలు తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Jan 01 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

 బంగాళదుంపలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని తినడం రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇందులో కార్బో హైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి.. శరీరానికి కావాల్సిన శక్తి కూడా అందుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే బంగాళదుంపను రోజూ తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

రక్తపోటు

పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే బంగాళదుంపను రోజూ తినడం అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో కూడా సాయపడుతుంది.  
 

Image credits: Getty
Telugu

గుండె

అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కూడా ఇది సాయపడుతుంది. 
 

Image credits: Getty
Telugu

చర్మం

విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే ఇది చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా, ఆరోగ్యంగా మార్చడంలో సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గడానికి

ఫైబర్ ఎక్కువగా, కేలరీలు తక్కువగా ఉండే బంగాళదుంప ఆకలిని తగ్గించి, బరువు తగ్గడానికి సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గమనిక:

ఆరోగ్య నిపుణులు లేదా న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోండి.

Image credits: Getty

చింతపండు రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

రోజూ మఖానా తింటే ఏమౌతుంది?

ఈ ఫుడ్స్ తింటూ ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు తెలుసా?

చలికాలంలో నువ్వులు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?