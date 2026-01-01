వెండి ధర దాదాపు కిలో రూ. 2.50 లక్షలకు చేరింది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు ఖరీదయ్యాయి. పట్టీలు కొనాలనుకుంటే జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు కొనవచ్చు.
జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు తక్కువ ధరకే వస్తాయి. ఈ అందమైన కడియం పట్టీలను రూ.1000 లోపు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ట్రైబల్ స్టైల్ ప్లెయిన్ జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు ఇవి. వెస్ట్రన్ వేర్తో పోలిస్తే ఇది మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది. జెన్ జెడ్ మధ్య ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా ఫేమస్.
జర్మన్ సిల్వర్లో మీరు ఘుంగ్రూ కడియం పట్టీల డిజైన్లను కొనవచ్చు. ఇవి కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇలాంటి కడియం పట్టీలు ఎస్తెటిక్ లుక్ క్రియేట్ చేయడంలో సహాయపడతాయి. కడియం పట్టీ మధ్యలో రౌండ్ షేప్ పెండెంట్, కింద మువ్వలు జోడించారు.
మల్టీకలర్ స్టోన్ కడియం పట్టీల డిజైన్లు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి పట్టీలను మీరు వెస్ట్రన్, ఇండియన్ దుస్తులతో ధరించవచ్చు.
ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు చూసేందుకు, పెట్టుకునేందుకు చాలా నిండుగా ఉంటాయి.
