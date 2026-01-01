Telugu

తక్కువ రేటుకే జర్మన్ సిల్వర్ పట్టీలు

life Jan 01 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:ChatGpt AI
వెండిలాగే మెరుపులు

వెండి ధర దాదాపు కిలో రూ. 2.50 లక్షలకు చేరింది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు ఖరీదయ్యాయి. పట్టీలు కొనాలనుకుంటే జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు కొనవచ్చు.

Image credits: instagram
కడియం పట్టీలు

జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు తక్కువ ధరకే వస్తాయి. ఈ అందమైన కడియం పట్టీలను రూ.1000 లోపు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: instagram
ప్లెయిన్ కడియం పట్టీలు

ట్రైబల్ స్టైల్ ప్లెయిన్ జర్మన్ సిల్వర్ కడియం పట్టీలు ఇవి. వెస్ట్రన్ వేర్‌తో పోలిస్తే ఇది మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది. జెన్ జెడ్ మధ్య ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా ఫేమస్.

Image credits: instagram
ఘుంగ్రూ కడియం పట్టీలు

జర్మన్ సిల్వర్‌లో మీరు ఘుంగ్రూ కడియం పట్టీల డిజైన్లను కొనవచ్చు. ఇవి కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
రౌండ్ పెండెంట్ కడియం పట్టీలు

ఇలాంటి కడియం పట్టీలు ఎస్తెటిక్ లుక్ క్రియేట్ చేయడంలో సహాయపడతాయి. కడియం పట్టీ మధ్యలో రౌండ్ షేప్ పెండెంట్, కింద మువ్వలు జోడించారు. 

Image credits: instagram- jewellery_shopp_
మల్టీకలర్ స్టోన్ కడియం పట్టీలు

మల్టీకలర్ స్టోన్ కడియం పట్టీల డిజైన్లు చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి పట్టీలను మీరు వెస్ట్రన్, ఇండియన్ దుస్తులతో ధరించవచ్చు.

Image credits: instagram- natraj_jewellery
పాదాలకు నిండైన పట్టీలు

ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలు చూసేందుకు, పెట్టుకునేందుకు చాలా నిండుగా ఉంటాయి.

Image credits: Mirraw

