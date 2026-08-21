వేవ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ 3 లేయర్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. 3 నుంచి 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి స్టైలిష్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. ఇవి పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ రోజూవారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఈ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ స్టైలిష్, ట్రెండీ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్. బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే కాస్త ఎక్కువ వెయిట్ లో చేయించుకోవచ్చు.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇవి రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
గోల్డ్ పూసలతో డిజైన్ చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
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