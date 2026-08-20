నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గుట్టపూసల హారం మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ ఒక్క హారం వేసుకున్నా చాలు మీ మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది.
మూడు లేయర్లతో ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ హారం చీరలమీదకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఏ వయసువారైనా వేసుకోవచ్చు.
సిల్వర్ జ్యువెలరీ ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ లో ఉంది. కాటన్, హ్యాండ్లూమ్, ముదురు రంగు చీరలతో ఇలాంటి మువ్వల హారాలు సూపర్ గా ఉంటాయి.
వెడల్పాటి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ కాసుల హారం మీకు రాణిలాంటి లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ చోకర్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
లక్ష్మీ దేవి, నెమలి డిజైన్ సైడ్ లాకెట్ తో వచ్చే ఈ 7 లేయర్ల చైన్ మీ మెడకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడానికి మంచి ఎంపిక.
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