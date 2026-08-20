చీరలపై ఈ పెద్ద చెవిదిద్దులు పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది

చీరలపై ఇలా ఫ్లోరల్ డిజైన్ చెవిదిద్దులు పెద్దగా అందంగా ఉంటాయి.
స్టార్ గుర్తులో ఉండే ఇలాంటి చెవి దిద్దులు ఎంతో స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.
గోల్డ్ బాల్స్ డిజైన్ తో వచ్చిన చెవి దిద్దులు ఇవి. యాంటిక్ జ్యూయలరీ ఇది.
మధ్యమధ్యలో రుబీలు ఉండే చెవిపోగులు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో యూనిక్ గా ఉంటాయి.
ముత్యాలు పొదిగిన ఈ చెవి దిద్దులు చూసేందుకు ఎంత చక్కగా ఉంటుంది.
చిన్న తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన ఈ చెవి దిద్దులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.
చిన్న చిన్న ముత్యాలు పొదిగిన చెవి దిద్దులు ఇవి. లెహెంగాలపై ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
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