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చీరలపై ఈ పెద్ద చెవిదిద్దులు పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది

life Aug 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Smars Jewelry
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ చెవి దిద్దులు

చీరలపై ఇలా ఫ్లోరల్ డిజైన్ చెవిదిద్దులు పెద్దగా అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Curio cottage
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స్టార్ గుర్తులో చెవిదిద్దులు

స్టార్ గుర్తులో ఉండే ఇలాంటి చెవి దిద్దులు ఎంతో స్టైలిష్ గా ఉంటాయి.

Image credits: Nicobar
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గోల్డ్ బాల్స్ తో వచ్చే చెవి దిద్దులు

గోల్డ్ బాల్స్ డిజైన్ తో వచ్చిన చెవి దిద్దులు ఇవి. యాంటిక్ జ్యూయలరీ ఇది. 

Image credits: Smars Jewelry
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రూబీలతో వచ్చే చెవిపోగులు

మధ్యమధ్యలో రుబీలు ఉండే చెవిపోగులు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో యూనిక్ గా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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ముత్యాల చెవిపోగులు

ముత్యాలు పొదిగిన ఈ చెవి దిద్దులు చూసేందుకు ఎంత చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Kandalaa
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ఫ్లోరల్ చెవిదిద్దులు

చిన్న తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన ఈ చెవి దిద్దులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: Smars Jewelry
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ముత్యాలు చెవిదిద్దులు

చిన్న చిన్న ముత్యాలు పొదిగిన చెవి దిద్దులు ఇవి. లెహెంగాలపై ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: South India Jewels

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