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ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో కిచెన్ సింక్ క్లీన్ గా ఉంటుంది!

life Aug 20 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chat gpt
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చెత్త వేయొద్దు

కిచెన్ సింక్‌లో ఆహార వ్యర్థాలు వేయడం మానేయాలి. ఇవి సింక్‌లో పేరుకుపోయి, నీళ్లు సరిగా పోకుండా అడ్డుపడతాయి. దీనివల్ల పైపులు బ్లాక్ అవుతాయి.

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ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం

సింక్‌ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటే, మురికి పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ పని కూడా తేలికవుతుంది.

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పీచు కూరగాయలు వద్దు

పీచు ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయల వ్యర్థాలను సింక్‌లో అస్సలు వేయొద్దు. ఇవి డ్రెయిన్‌లో ఇరుక్కుపోయి, నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.

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చెడు వాసన

డ్రెయిన్‌లో చెత్త పేరుకుపోయినప్పుడు, దాని నుంచి చెడు వాసన రావడం మొదలవుతుంది. ఇది ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.

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బేకింగ్ సోడా

మూసుకుపోయిన సింక్‌ను శుభ్రం చేయడానికి బేకింగ్ సోడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని వాడటం చాలా సులభం, ఖర్చు కూడా తక్కువే.

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ఇలా చేయండి

సింక్‌లో మొదట బేకింగ్ సోడా, ఆ తర్వాత వెనిగర్ వేసి కాసేపు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లు పోస్తే సింక్ క్లీన్ అయిపోతుంది.

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