కిచెన్ సింక్లో ఆహార వ్యర్థాలు వేయడం మానేయాలి. ఇవి సింక్లో పేరుకుపోయి, నీళ్లు సరిగా పోకుండా అడ్డుపడతాయి. దీనివల్ల పైపులు బ్లాక్ అవుతాయి.
సింక్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటే, మురికి పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ పని కూడా తేలికవుతుంది.
పీచు ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయల వ్యర్థాలను సింక్లో అస్సలు వేయొద్దు. ఇవి డ్రెయిన్లో ఇరుక్కుపోయి, నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.
డ్రెయిన్లో చెత్త పేరుకుపోయినప్పుడు, దాని నుంచి చెడు వాసన రావడం మొదలవుతుంది. ఇది ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
మూసుకుపోయిన సింక్ను శుభ్రం చేయడానికి బేకింగ్ సోడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని వాడటం చాలా సులభం, ఖర్చు కూడా తక్కువే.
సింక్లో మొదట బేకింగ్ సోడా, ఆ తర్వాత వెనిగర్ వేసి కాసేపు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లు పోస్తే సింక్ క్లీన్ అయిపోతుంది.
Bracelet Designs: చేతులకు ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు
Long Haram: ఈ ఒక్క హారం వేసుకుంటే చాలు.. మీ మెడ మెరిసిపోతుంది అంతే!
Big Earrings: చీరలపై ఈ పెద్ద చెవిదిద్దులు పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది
Chain with Pendant: 8గ్రాముల్లోనే నక్లెస్ లాంటి చైన్ పెండెంట్ డిజైన్లు