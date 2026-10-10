హార్ట్ షేప్, ఇన్ఫినిటీ ఇంటర్ లింక్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్స్కు ట్రెండీ టచ్ ఇస్తుంది. ఆఫీస్ వేర్ కు మంచి ఎంపిక.
నల్లపూసల బ్రేస్లెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. నేటితరం అమ్మాయిల కోసం ఇవి మంచి ఎంపిక.
మధ్యలో స్టోన్ తో వాచ్ స్టైల్లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
వైట్, పింక్ స్టోన్స్ తో మెరిసే ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ పార్టీ వేర్కు చక్కని ఎంపిక. సింపుల్ గౌన్లు, డిజైనర్ డ్రెస్సులతో ట్రై చేయవచ్చు.
సన్నటి చైన్ కి పూసలు జత చేసినట్లు ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. క్యాజువల్ అవుట్ఫిట్స్తో అందంగా ఉంటుంది.
ఇలాంటి సింపుల్ చైన్ బ్రేస్లెట్స్ రోజువారీ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతాయి. కుర్తీలు, చీరలు, క్యాజువల్ డ్రెస్సులతోనూ అందంగా కనిపిస్తాయి.
తక్కువ డిజైన్తో సొగసుగా కనిపించే ఈ బ్రేస్లెట్స్ సింపుల్ స్టైల్ను ఇష్టపడేవారికి నచ్చుతాయి. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
పూల డిజైన్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో చక్కగా సరిపోతుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్.
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