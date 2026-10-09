చిన్న హార్ట్ షేప్ బేస్ ఉన్న ఈ ట్రెండీ స్టడ్స్ కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే మనకు దొరుకుతాయి. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలు వీటిని రోజూ వాడుకోవచ్చు.
మీరు సింపుల్ మీనాకారీ గోల్డ్ స్టడ్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉండటమే కాకుండా మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఆఫీస్ కి వెళ్లే మహిళలు ఈ బంగారు జాలిదార్ టాప్స్ రెగ్యులర్ గా వాడుకోవచ్చు. ఇవి మీకు చాలా ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఇలాంటి స్టైలిష్ స్టడ్స్ బాగా ఇష్టపడతారు. మోడ్రన్ డ్రెస్సుల మీదకు ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.
మీరు కేవలం రెండు గ్రాముల్లోనే ఈ అందమైన డిజైన్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ మోడల్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు క్లాసిక్ ఫ్యాషన్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్న బంగారు పువ్వుల డిజైన్ లో చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ వేర్ మీదకు ఇవి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
రెండు గ్రాముల్లోనే వచ్చే గోల్డ్ స్టడ్స్ ఇవి. చూసేందుకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
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