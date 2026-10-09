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చీరలు, లెహంగాలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే చోకర్ డిజైన్స్!

life Oct 09 2026
Author: Kavitha G Image Credits:silver plaza
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యాంటిక్ గోల్డ్ చోకర్

యాంటిక్ గోల్డ్ చోకర్ కంచి పట్టు చీరలు, ట్రెడిషనల్ లెహంగాలతో అందంగా ఉంటుంది. పండగల కోసం మంచి ఎంపిక.

Image credits: Instagram
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కాసుల చోకర్

కాసుల చోకర్ పాస్టెల్ లెహంగాలు, సాఫ్ట్ కలర్ చీరలకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎంగేజ్‌మెంట్స్, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్‌కు ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram
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గోల్డ్ చోకర్

ట్రెడిషనల్ చీరలకు ఈ గోల్డ్ చోకర్ అద్భుతంగా సరిపోతుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
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మినిమల్ చోకర్

సింపుల్ శారీలు, లైట్ వెయిట్ లెహంగాలతో మినిమల్ చోకర్ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్కటి పెట్టుకున్నా చాలు.. మంచి లుక్ పొందవచ్చు.

Image credits: instagram
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కుందన్ చోకర్

సిల్క్ చీరలు, రిచ్ లెహంగాలకు కుందన్ చోకర్ చక్కగా నప్పుతుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగల వేళ ఈ కాంబినేషన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

Image credits: instagram
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పోల్కీ చోకర్

హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగాలకు పోల్కీ చోకర్ అందమైన ఎంపిక. రాయల్ టచ్ కోరుకునేవారు ఈ డిజైన్‌ను ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: MEESHO
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స్టోన్స్ చోకర్

రెడ్ కలర్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ చోకర్ సింపుల్ చీరలకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. కావాలంటే ఇందులో మీ దుస్తుల రంగుకు తగ్గ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: instagram

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