యాంటిక్ గోల్డ్ చోకర్ కంచి పట్టు చీరలు, ట్రెడిషనల్ లెహంగాలతో అందంగా ఉంటుంది. పండగల కోసం మంచి ఎంపిక.
కాసుల చోకర్ పాస్టెల్ లెహంగాలు, సాఫ్ట్ కలర్ చీరలకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎంగేజ్మెంట్స్, ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్కు ఇది మంచి ఎంపిక.
ట్రెడిషనల్ చీరలకు ఈ గోల్డ్ చోకర్ అద్భుతంగా సరిపోతుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్ శారీలు, లైట్ వెయిట్ లెహంగాలతో మినిమల్ చోకర్ స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్కటి పెట్టుకున్నా చాలు.. మంచి లుక్ పొందవచ్చు.
సిల్క్ చీరలు, రిచ్ లెహంగాలకు కుందన్ చోకర్ చక్కగా నప్పుతుంది. పెళ్లిళ్లు, పండగల వేళ ఈ కాంబినేషన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగాలకు పోల్కీ చోకర్ అందమైన ఎంపిక. రాయల్ టచ్ కోరుకునేవారు ఈ డిజైన్ను ట్రై చేయవచ్చు.
రెడ్ కలర్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ చోకర్ సింపుల్ చీరలకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. కావాలంటే ఇందులో మీ దుస్తుల రంగుకు తగ్గ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు.
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