Bangles: చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్యాంగిల్స్ కి మ్యాచింగ్ జ్యూవెలరీ సెట్

మధ్యలో అందమైన పింక్ స్టోన్ కలిగిన రౌండ్ పెండెంట్ ,ముత్యాల ఇయర్ చైన్ జుంకాలు. దీనికి మ్యచింగ్ గా యాంటిక్ గాజులు ,మ్యాచింగ్ మాంగ్ టీకా మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పింక్ స్టోన్స్ , లక్ష్మీదేవి హ్యాంగింగ్స్తో కూడిన అందమైన ఇయర్ చైన్స్, మాంగ్ టీకా సెట్ ఇది. దీనితో పాటు పచ్చ, ఎరుపు రాళ్ల గాజుల సెట్ అదనపు ఆకర్షణను తెస్తుంది.
అందమైన ఫ్లోరల్ డిజైన్ పెండెంట్ , గులాబీ రంగు జుంకాలతో కూడిన సెట్ ఇది. దీనికి తగినట్లుగా లక్ష్మీదేవి ఎంబెడెడ్ డిజైన్ కలిగిన పచ్చ, ఎరుపు గాజుల సెట్ జతచేశారు.
పచ్చని రత్నాలు , ముత్యాల హంగులతో టెంపుల్ జ్యూవెలరీ ఇది. దీనికి సరిపోయేలా ఆకుపచ్చని గాజులు, గోల్డెన్ కాయిన్ బ్యాంగిల్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పర్పుల్ రంగు రాళ్లు , వైట్ పూసలతో కూడిన రిచ్ టెంపుల్ జ్యువెల్లరీ సెట్ ఇది. దీనికి తగినట్లుగా పర్పుల్-వైట్ గాజులు ,లక్ష్మీదేవి కడా బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి.
నెమలి డిజైన్లు , లక్ష్మీదేవి జుంకాలతో చేసిన గ్రాండ్ టెంపుల్ సెట్ ఇది. దీనికి జతగా ఉన్న పీకాక్ యాంటిక్ గాజులు ఈ కలెక్షన్ను మరింత పరిపూర్ణం చేస్తాయి.
తెలుపు , ఎరుపు పూసల కలయికతో ఉన్న టెంపుల్ జ్యూవెలరీ సెట్ చాలా అందంగా ఉంది. దీనికి పక్కన ఉన్న లక్ష్మీదేవి డిజైన్ తెలుపు రెడ్ గాజులు అద్భుతమైన లుక్ను అందిస్తాయి.
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