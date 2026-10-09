Gold Chain: అర తులంలో ఈజీగా లభించే చైన్ డిజైన్లు..చూసేయండి

మెడకు హత్తుకునేలా ఉండే లేయర్డ్ ముత్యాల హారం ఇది. ఇందులో గోల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ గ్రాములో… తక్కువ బడ్జెట్ లో లభిస్తుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
ఆకుపచ్చని రత్నాలు , ముత్యాలతో పొందుపరిచిన చైన్ డిజైన్ ఇది. దీనికి ఇరువైపులా ఉన్న అందమైన జిర్కాన్ స్టోన్ మోటిఫ్స్ ఈ నెక్లెస్కు ప్రత్యేక అందాన్ని తెస్తాయి.
సింపుల్ చైన్ కి.. కింద ఫ్లోరల్ లాకెట్ డిజైన్ చేశారు. మధ్యలో చిన్న చిన్న గజ్జలు.. ఈ చైన్ కి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఇది డబల్ లేయర్ చైన్. రెండింటికీ పెండెంట్స్ జత చేశారు. మెడలో వేసుకుంటే.. సపరేటుగా ఎలాంటి నక్లెస్ ధరించాల్సిన అవసరం కూడా రాదు.
ఈ డిజైన్ కూడా చాలా తక్కువ వెయిట్ లో లభిస్తుంది. కింద సింపుల్ గా ఉన్న చిన్న క్యూట్ పెండెంట్స్.. దీనికి నక్లెస్ ఫీల్ ఇస్తాయి. మెడలో అందంగా ఉంటుంది.
ఇది మెడలో చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ బరువులోనే లభిస్తుంది… చీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటుంది.
చైన్ కి పెండెంట్ జతగా వచ్చింది. ముత్యాలు, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ పెండెంట్ మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
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