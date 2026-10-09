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Gold Chain: అర తులంలో ఈజీగా లభించే చైన్ డిజైన్లు..చూసేయండి

life Oct 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:unniyarcha jewelry
Telugu

లేయర్డ్ ముత్యాల హారం..

మెడకు హత్తుకునేలా ఉండే లేయర్డ్ ముత్యాల హారం ఇది. ఇందులో గోల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ గ్రాములో… తక్కువ బడ్జెట్ లో లభిస్తుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: unniyarcha jewelry
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డబల్ లేయర్ చైన్

ఆకుపచ్చని రత్నాలు , ముత్యాలతో పొందుపరిచిన  చైన్ డిజైన్ ఇది. దీనికి ఇరువైపులా ఉన్న అందమైన జిర్కాన్ స్టోన్ మోటిఫ్స్ ఈ నెక్లెస్‌కు ప్రత్యేక అందాన్ని తెస్తాయి.

Image credits: unniyarcha jewelry
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ఫ్లోరల్ చైన్..

సింపుల్ చైన్ కి..  కింద ఫ్లోరల్ లాకెట్ డిజైన్ చేశారు.  మధ్యలో చిన్న చిన్న గజ్జలు.. ఈ చైన్ కి మంచి లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: unniyarcha jewelry
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డబల్ లేయర్ చైన్..

ఇది డబల్ లేయర్ చైన్. రెండింటికీ పెండెంట్స్ జత చేశారు. మెడలో వేసుకుంటే.. సపరేటుగా ఎలాంటి నక్లెస్ ధరించాల్సిన అవసరం కూడా రాదు.

Image credits: Kalyani Jewellers
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లైట్ వెయిట్ చైన్

ఈ డిజైన్ కూడా చాలా తక్కువ వెయిట్ లో లభిస్తుంది. కింద సింపుల్ గా ఉన్న చిన్న క్యూట్ పెండెంట్స్.. దీనికి నక్లెస్ ఫీల్ ఇస్తాయి. మెడలో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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లైట్ వెయిట్ నక్లెస్..

ఇది మెడలో చాలా అందంగా ఉంటుంది. తక్కువ బరువులోనే లభిస్తుంది… చీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Suveraa
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చైన్ విత్ పెండెంట్...

చైన్ కి పెండెంట్ జతగా వచ్చింది. ముత్యాలు, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ పెండెంట్ మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.

Image credits: Suveraa

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