Telugu

చేతినిండా మట్టి గాజులు వేసుకుంటే ఆ అందమే వేరు

life Mar 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat GPT and Others
గోల్డెన్ కటింగ్ బ్యాంగిల్స్

ఈ డిజైన్ పాతదే అయినా దాని కటింగ్, స్టైల్ ఇప్పుడు మళ్లీ ట్రెండవుతున్నాయి.  మెరూన్, గ్రీన్ కలర్ గాజులతో పాటు రజ్వాడీ బ్యాంగిల్స్‌ను కూడా జత చేయవచ్చు.

Image credits: shraddha Kapoor Instagram
రేష్మీ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్

మీకు సింపుల్, స్టైలిష్ గాజులు కావాలంటే ఇలాంటి రేష్మీ బ్యాంగిల్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. వీటితో పాటు సైడ్ గాజలు వేసుకుంటే ఎంతో అందం.

Image credits: chakrabortymegha Instagram
గోల్డెన్ ఎంబ్రాయిడరీ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్

ఏ చీరమీదకైనా నప్పే గోల్డెన్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్‌ ఇవి.  చేతికి ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయివి.

Image credits: kaachvalaym Instagram
వాటర్ డ్రాప్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్

చాలా సింపుల్ కనిపించే వాటర్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్  ఇవి. ఇవి కూడా ఈ రోజుల్లో ట్రెండవుతున్నాయి.

Image credits: kaachvalaym Instagram
మల్టీకలర్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్

ఈ అందమైన మల్టీకలర్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్ డిజైన్ ఎవరికైనా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: kaachvalaym Instagram
గ్రీన్ బ్యాంగిల్స్

సింపుల్ ప్లెయిన్ గాజులకు జతగా మధ్య మధ్యలో స్టోన్ గాజులు కలిపి వేసుకుంటే చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Getty
మెరిసే బ్యాంగిల్స్

మిక్స్ డ్ కలర్ బ్యాంగిల్స్ ఇవి. రంగు రంగుల చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఇవి వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Getty

