Telugu

పంజరం చెవిదిద్దులు చూశారా? అదిరిపోతాయి

life Mar 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
గోల్డెన్ ఇయర్ రింగ్స్

మీ చీరకట్టు, లెహెంగా లుక్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా మార్చేందుకు ఈ లేటెస్ట్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే బావుంటుంది. 

Image credits: pinterest
ముత్యాల బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్

వైట్ చీరకు, అనార్కలికి ఈ ప్రత్యేకమైన ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు. ముత్యాలు కలగలిసిన ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి.

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ డ్రాప్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్

పార్టీ వేర్ కోసం ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.  ఈ కలర్‌ఫుల్ ఫ్లోరల్ డ్రాప్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనొచ్చు.

Image credits: pinterest
రోజ్ గోల్డ్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజ్ గోల్డ్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో ఫ్యాన్సీ డిజైన్లను ముత్యాలతో కలిపి ధరిస్తే ఆ అందమే వేరు.

Image credits: pinterest
గ్రీన్ స్టోన్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గ్రీన్ స్టోన్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌ను స్టేట్‌మెంట్ జ్యువెలరీగా కూడా ధరించవచ్చు.

Image credits: instagram
ఆక్సిడైజ్డ్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్

వెండి లాంటి మెరుపు, ముత్యాల అందంతో వచ్చే ఆక్సిడైజ్డ్ బర్డ్ కేజ్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరించి అందరిలో ప్రత్యేకంగా కనిపించవచ్చు.

Image credits: instagram

Tea Stains: బట్టలపై టీ మరకలు పడ్డాయా? ఇలా చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో మాయం!

Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్

Silver Bangles: చేతికి అందాన్నిచ్చే వెండి గాజులు

Gut Health: పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అలవాట్లు ఇవే! ఫాలో అవుతున్నారా మరి!..